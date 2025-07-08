Ситуация шокирующая: в Раде ждут от Кабмина решительных действий

Социальные стандарты, озвученные народным депутатом Украины Данилом Гетманцевым, повергли в шок украинцев. Политик пояснил, что социальные стандарты нужно повысить, и он ожидает действий правительства по осовремениванию прожиточного минимума.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

"Раскрытие мной некоторых деталей потребительской корзины для счета прожиточного минимума многих шокировало. Они действительно выглядят абсурдно, и мы не можем притворяться, что это ок. Особенно учитывая, что постановление, регулирующее наборы потребительских товаров и услуг для такого расчета принималось еще в 2016 году, да и до этого потребительская корзина выглядела не менее аскетично”, — убежден Гетманцев.

По его словам, решение проблемы начинается с ее осознания.

"Озвученные мной и другие составляющие корзины немедленно нужно пересмотреть, отказаться от нескольких показателей прожиточного минимума — фактического, бюджетного, с отдельными уровнями "обеспечения" последнего", — убежден народный депутат.

Политик напомнил, что законодательный прожиточный минимум — в 3,5 раза меньше этого "фактического".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по Украине прокатилась волна вражеских ударов по ТЦК — в некоторых городах повреждены здания терцентров. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию и указал, почему возникли проблемы с терцентрами.

По словам политика, вражеские удары по ТЦК преследуют две цели: остановить мобилизацию и стать привлекательными для части украинского общества.

Народный депутат добавил, что именно президент Украины за три с половиной года не установил конечные сроки службы. А это, по его словам, напрямую влияет на мобилизацию.



