Ситуация шокирующая: в Раде ждут от Кабмина решительных действий

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Кречмаровская Наталия
Социальные стандарты, озвученные народным депутатом Украины Данилом Гетманцевым, повергли в шок украинцев. Политик пояснил, что социальные стандарты нужно повысить, и он ожидает действий правительства по осовремениванию прожиточного минимума.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
По его словам, решение проблемы начинается с ее осознания.
Политик напомнил, что законодательный прожиточный минимум — в 3,5 раза меньше этого "фактического".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что по Украине прокатилась волна вражеских ударов по ТЦК — в некоторых городах повреждены здания терцентров. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию и указал, почему возникли проблемы с терцентрами.
По словам политика, вражеские удары по ТЦК преследуют две цели: остановить мобилизацию и стать привлекательными для части украинского общества.
Народный депутат добавил, что именно президент Украины за три с половиной года не установил конечные сроки службы. А это, по его словам, напрямую влияет на мобилизацию.