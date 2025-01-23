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Главная Новости Политика Украины 2025 "Сильное послание и сигнал": в МИД высказались по поводу призыва Трампа к Путину
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"Сильное послание и сигнал": в МИД высказались по поводу призыва Трампа к Путину

Комплексный подход, включающий сдерживание России и повышение военного потенциала Украины, является ключевым для стабилизации ситуации.

сегодня, 15:40
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Клименко Елена

Украина рассматривает заявление президента США Дональда Трампа о необходимости завершения войны как важный политический сигнал и призыв к действиям. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе панельной дискуссии Ukraine: The Road Ahead на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Сильное послание и сигнал": в МИД высказались по поводу призыва Трампа к Путину

Фото: из открытых источников

"Это действительно мощное послание, демонстрирующее четкую позицию. Мы должны усилить давление на Россию, заставив ее сесть за стол переговоров. Лидерство США в этом вопросе крайне важно, и мы нуждаемся в более активном участии со стороны Вашингтона", — подчеркнул Сибига.

Он также отметил необходимость усиления санкций против России и укрепления обороноспособности Украины. По словам министра, комплексный подход, включающий сдерживание России и повышение военного потенциала Украины, является ключевым для стабилизации ситуации.

"Мы высоко ценим такие решительные заявления президента Трампа и верим, что это открывает новые возможности для активизации дипломатических усилий, которые смогут приблизить нас к справедливому и продолжительному миру", – добавил глава МИД.

22 января Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом заключить мирное соглашение по завершению войны в Украине. Президент США предупредил, что в случае отказа Россия столкнется с более жесткими санкциями и повышением пошлин.

В то же время сообщается, что команда Трампа готовит телефонный разговор с Путиным. Однако точная дата возможного контакта между президентом США и российским лидером пока остается неизвестной.

Как уже писали "Комментарии", угрозы Трампа ввести жесткие санкции против РФ не поразили Путина. Кремль, скорее всего, не обратит внимания на это предупреждение.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zwK7InAtTUA&ab_channel=WorldEconomicForum
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