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Шок в Раде: голосованием большинства руководил нардеп, который называл Стерненко убийцей

Безуглая рассказала, что голосованием большинства в Раде руководил скандальный нардеп с пророссийской позицией

1 мая 2025, 15:39 comments4789
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Ткачик Олеся

Одним из координаторов голосования в "Слуге народа" сегодня был Максим Бужанский, об этом сообщила нардеп Марьяна Безуглая.

Шок в Раде: голосованием большинства руководил нардеп, который называл Стерненко убийцей

Марьяна Безуглая

"Несмотря на то, что уже почти год, как я вышла из фракции, сохраняю преимущественно пропрезидентскую позицию и координирую свои голосования. И вот сегодня попала под координацию Бужанского", — отметила политик.

По ее словам, в чате она спокойно попросила Бужанского писать организационные сообщения на украинском языке — получила полное игнорирование.

"После этого подошла лично – получила агрессию и угрозы. Затем обратилась к постоянному координатору, которого временно заменял Бужанский, и написала о ситуации в чате. После этого меня... удалили из чата. Сейчас ведутся разборки", — сообщила Безугла.

По ее словам, Бужанский называл Революцию Достоинства государственным переворотом, а Сергея Стерненко, на которого сегодня было совершено нападение, убийцей.

"Сегодня Стерненко ранен, а Бужанский координировал голосование нескольких десятков народных депутатов в Верховной Раде Украины на четвертом году полномасштабной войны с Россией", — подчеркнула нардеп.

По ее словам, СБУ помешали тому, чтобы Стерненко убили. Но у Бужанского, говорит она, до сих пор нет никакого подозрения от СБУ за свою системную многолетнюю антиукраинскую деятельность.

При этом Безуглая добавила, что едва ли не агрессивнее всего взывает против Стерненко еще один, чуть более замаскированный ватник — Алексей Гончаренко.

Вот такие измерения одной реальности, которые показывают, как глубоко сидят везде ватники и агенты российского влияния, как Россия ненавидит и уничтожает тех, кто не играет с себя патриотов, а действительно борется против врага, и какая колоссальная готовность во вражеской агентуры сплоченно разорвать страну при первом же. Мы над пропастью. Держимся", — сказала Безуглая.

Кроме того, она сообщила, что подает официальное обращение в СБУ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что СБУ сегодня предотвратила убийство Стерненко.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0fndMoobucpMeLjNfKZmiY5ULvKoyL6EKBuS2rFHRkTCZUkrSPiKmjQJAotpNya4Nl?locale=ru_RU
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