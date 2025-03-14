Шмыгаль вместо Сибиги рассказал нардепам, обсуждала ли Украина потерю ЗАЭС

Министр иностранных дел Андрей Сибига не пришел в Верховную Раду по вызову народных депутатов, которые хотели услышать от него детали переговоров в Саудовской Аравии, сообщила нардеп Ирина Геращенко.

Денис Шмыгаль

"Говорят, у него сегодня встреча с международными делегациями. Трудно представить себе какие-либо демократические страны мира, где бы министр не явился в парламент", — отметила Геращенко.

При этом нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Сибига направил письмо и поблагодарил за приглашение в Раду. Но сообщил, что не может быть на заседании из-за того, что сегодня у него встречи с министрами иностранных дел Австрии и Португалии и предложил назначить другую дату, чтобы прийти в Раду.

"Из-за этого обратился сейчас к премьеру Шмыгалю. Предлагаю проголосовать, чтобы в первый день, когда будет следующее заседание – Сибига был в Раде и доложил нам по ситуации с переговорами", — сообщил Гончаренко.

Кроме того, по словам Геращенко, нардепы обратилась к премьеру Денису Шмыгалю с требованием предоставить информацию, шла ли речь на встрече в Джидде о территориальных уступках, потере Украиной Запорожской АЭС.

"Шмыгаль заявил, что в Саудовской Аравии были успешны для Украины переговоры. Что территориальная целостность есть красной линией, которую нельзя переходить. Так что, значит, американские партнеры говорят недостоверную информацию, когда рассказывают, что в Джидде обсуждались возможные территориальные уступки?" – отметила Геращенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп заявил, что обсуждают территориальный вопрос, членство Украины в НАТО и контроль над Запорожской атомной электростанцией.



