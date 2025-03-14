Шмыгаль вместо Сибиги рассказал нардепам, обсуждала ли Украина потерю ЗАЭС

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Ткачик Олеся
Министр иностранных дел Андрей Сибига не пришел в Верховную Раду по вызову народных депутатов, которые хотели услышать от него детали переговоров в Саудовской Аравии, сообщила нардеп Ирина Геращенко.
Денис Шмыгаль
При этом нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Сибига направил письмо и поблагодарил за приглашение в Раду. Но сообщил, что не может быть на заседании из-за того, что сегодня у него встречи с министрами иностранных дел Австрии и Португалии и предложил назначить другую дату, чтобы прийти в Раду.
Кроме того, по словам Геращенко, нардепы обратилась к премьеру Денису Шмыгалю с требованием предоставить информацию, шла ли речь на встрече в Джидде о территориальных уступках, потере Украиной Запорожской АЭС.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп заявил, что обсуждают территориальный вопрос, членство Украины в НАТО и контроль над Запорожской атомной электростанцией.
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