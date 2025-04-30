Шмыгаль подробно рассказал, что предусматривает соглашение о полезных ископаемых

Соглашение между Украиной и Соединенными Штатами о создании совместного инвестиционного фонда в сфере полезных ископаемых планируется подписать уже в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

Денис Шмыгаль

По его словам, первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко уже направляется в Вашингтон для финализации переговоров.

"Соглашение фактически готово. Мы дорабатываем последние технические детали совместно с американскими партнерами", — отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что речь идет о равноправном стратегическом документе, предусматривающем создании партнерского инвестиционного фонда. После подписания базового соглашения стороны планируют заключить еще два дополнительных документа — технический и исполнительный характер, которые будут касаться механизмов создания фонда, его финансирования и наполнения.

"Фактически на данный момент согласования основных министерств уже собраны, поэтому правительство технически готово будет в любой момент утвердить данное соглашение и мы будем готовы к его подписанию", — подчеркнул глава правительства.

По его словам, документ предусматривает полное партнерство: стороны имеют равные доли в управлении и финансировании – по 50%. Финансовые взносы будут денежными, в то же время США могут включать в свои инвестиции также военную помощь для Украины. Управление фондом будет осуществляться представителями обеих стран – по три человека с каждой стороны.

Шмыгаль акцентировал, что контроль над украинскими недрами, инфраструктурой или другими природными ресурсами остается исключительно за Украиной. Вкладом с украинской стороны будут новые лицензии и рентные платежи.

"Кстати, споры по этому соглашению будут разрешаться путем взаимных консультаций. В предыдущем варианте это было прописано согласно американскому законодательству, мы это убрали для того, чтобы соглашение действительно было партнерским", — рассказал премьер.

Соглашение будет иметь статус международного договора и потребует ратификации Верховной Радой. По словам Шмыгаля, уже завтра правительство проведет консультации с руководством парламента и главами фракций для представления деталей документа.

После подписания соглашения с министром финансов США Скоттом Бессентом его передадут на рассмотрение Кабмина, который направит его в парламент на ратификацию. После этого станет возможным подписание технического соглашения между юридическими лицами обеих стран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по предварительным данным предусматривает соглашение о недрах.



