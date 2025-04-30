Шмыгаль подробно рассказал, что предусматривает соглашение о полезных ископаемых

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Ткачик Олеся
Соглашение между Украиной и Соединенными Штатами о создании совместного инвестиционного фонда в сфере полезных ископаемых планируется подписать уже в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.
Денис Шмыгаль
По его словам, первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко уже направляется в Вашингтон для финализации переговоров.
Шмыгаль подчеркнул, что речь идет о равноправном стратегическом документе, предусматривающем создании партнерского инвестиционного фонда. После подписания базового соглашения стороны планируют заключить еще два дополнительных документа — технический и исполнительный характер, которые будут касаться механизмов создания фонда, его финансирования и наполнения.
По его словам, документ предусматривает полное партнерство: стороны имеют равные доли в управлении и финансировании – по 50%. Финансовые взносы будут денежными, в то же время США могут включать в свои инвестиции также военную помощь для Украины. Управление фондом будет осуществляться представителями обеих стран – по три человека с каждой стороны.
Шмыгаль акцентировал, что контроль над украинскими недрами, инфраструктурой или другими природными ресурсами остается исключительно за Украиной. Вкладом с украинской стороны будут новые лицензии и рентные платежи.
Соглашение будет иметь статус международного договора и потребует ратификации Верховной Радой. По словам Шмыгаля, уже завтра правительство проведет консультации с руководством парламента и главами фракций для представления деталей документа.
После подписания соглашения с министром финансов США Скоттом Бессентом его передадут на рассмотрение Кабмина, который направит его в парламент на ратификацию. После этого станет возможным подписание технического соглашения между юридическими лицами обеих стран.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по предварительным данным предусматривает соглашение о недрах.
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