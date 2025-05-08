Шмыгаль назвал преимущества соглашения о полезных ископаемых

Верховная Рада 338 голосами народных депутатов ратифицировала соглашение о полезных ископаемых, которое позволяет США и Украине создать общий инвестиционный фонд. Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, какие преимущества получит Украина от соглашения с США.

Украина ратифицировала соглашение о полезных ископаемых

Денис Шмыгаль отреагировал на ратификацию соглашения о полезных ископаемых в Верховной Раде и назвал такой шаг важным для восстановления и усиления страны. Премьер-министр назвал четыре возможности, которые получила Украина благодаря соглашению с США.

Соглашение предоставляет Украине ряд значительных возможностей:

— получим стратегического инвестора в лице Соединенных Штатов Америки;

— привлечем гарантированные инвестиции в наиболее перспективные сектора экономики;

— ускорим восстановление Украины и скорее преодолеем разрушительные последствия войны;

— получим современные технологии для модернизации страны.

Как отметил Шмыгаль, природные ресурсы будут оставаться в Украине, а государство не взяло на себя долговые обязательства. Премьер выразил надежду, что в ближайшее время будет завершена техническая часть соглашения о полезных ископаемых, которая откроет новый этап сотрудничества Украины и Соединенных Штатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы раскрыли свое отношение к соглашению о полезных ископаемых с США. Большинство украинцев считают, что оно будет полезно для страны. Противоположного мнения придерживается только каждый пятый респондент опроса.

Также "Комментарии" писали, что соглашение о полезных ископаемых привело к серьезному расколу в команде Трампа. Представители президента США видят по-разному договор о недрах.