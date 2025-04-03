Сделал удачную инвестицию: Кулеба живет в квартире за 282 тысяч. долл. (ВИДЕО)

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его возлюбленная Светлана Павелецкая показали квартиру, где живут.

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Влюбленные проживают в трехкомнатной квартире Светланы в центре Киева, рядом с парком Тараса Шевченко, которую она приобрела еще весной 2021 года. Стоимость жилья – 282 тысяч долларов, пишет издание "Люкс ФМ".

Павелецкая прокомментировала, что это их общий с Дмитрием дом, но ее собственность. Кулеба рассказал, что на момент, когда они дошли до точки, которая будет жить вместе, квартира уже была приобретена, отремонтирована.

"Здесь не хватало только холодильника, телевизора и стабильной оплаты коммуналки. Поэтому я взял эти расходы на себя. Это моя инвестиция в эту квартиру, кроме самого себя. Я купил холодильник, телевизор и сказал, что буду вместо арендной платы еще месяца платить коммуналку", — отметил Кулеба и добавил: "Считаю, что сделал удачную инвестицию".

Коммунальные услуги экс-министру обходятся – 8500 грн.

Напомним, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, сколько заплатили за одежду. Блогер Николас Карма, как писал портал "Комментарии", встретил пару во Львове и поинтересовался, сколько стоит их одежда.

Экс-министр иностранных дел рассказал, что приобрел джинсы за 5 тыс. грн, обувь – за 8 тыс. грн, а свитшот коллаборации Staff x Курган и Агрегат обошелся дипломату в 1100 грн.

Стоимость сумки-шопера соучредительницы издательства "Книголав" Светланы Павелецкой — 40 тыс. грн. Возлюбленная Дмитрия Кулебы также носит кардиган от Кати Сильченко. Сообщила, что его подарили. Стоимость такого кардигана 635 дол. А обувь Prada стоит 1500 дол.



