Санкции против Порошенко: какие сверхдоходы может потерять пятый президент Украины

Народный депутат Петр Порошенко попал под санкции – его счета заблокировали, что создало немало проблем для пятого президента Украины. Однако ситуация может ухудшиться и, если вина будет доказана, ему придется отвечать перед законом.

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Вероятные "схемы" Порошенко и последствия их реализации для украинцев прокомментировал на своей странице в Facebook политический эксперт Петр Олещук. По его словам, Порошенко получал сверхдоходы, в том числе из донатов украинцев, жертвующих в его фонды. Эксперт отметил, что у "Международного инвестиционного банка" (МИБ) в ближайшее время могут забрать лицензии на торговлю ценными бумагами. Сам банк связывают с пятым президентом Украины. Сейчас, как отметил Олещук, соответствующие документы проходят принятие в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. По мнению эксперта, важной причиной, по которой банк лишают лицензии, кроме санкций, являются операции с ценными бумагами за средства частных донаторов – граждан.

“Наиболее циничны махинации со средствами Фонда Порошенко для покупки украинских ОВГЗ. Вместо того чтобы направлять на ВСУ деньги, которые донатили украинцы, олигарх, как сообщали СМИ, "прогонял" их под процент с выгодой для себя. Согласно открытым данным, миллионы пожертвований граждан для ВСУ перекочевывали из Фондов Порошенко в государственные облигации и затем возвращались с процентами. И эти проценты платило государство – то есть мы с вами. Движение "Честно" сообщало, что то же делала партия Порошенко с государственным финансированием: вместо потратить их на деятельность, как предусмотрено законом, партийцы и себе накупили облигаций под 17-18% годовых", — рассказал Олещук о возможных махинациях структур, связанных с Порошенко.

Что касается последствий санкций, то, по словам эксперта, на практике банку нельзя будет покупать ценные бумаги и "прокручивать" донаты украинцев, покупая за них государственные военные облигации и зарабатывая десятки миллионов".

По его мнению, дальнейшее расследование кейса по ОВГЗ будет иметь негативные последствия для народного депутата.

"Судя по тому, как развиваются события вокруг Порошенко (введение санкций, продление расследования по уголовным делам, ситуация с банком), Петр Алексеевич имеет все шансы ответить перед законом за весь ущерб, который годами наносил Украине", — написал Олещук.

Напомним, что у Порошенко, как писал портал "Комментарии", разоблачили Зеленского.