Санкции против Порошенко: какие сверхдоходы может потерять пятый президент Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Народный депутат Петр Порошенко попал под санкции – его счета заблокировали, что создало немало проблем для пятого президента Украины. Однако ситуация может ухудшиться и, если вина будет доказана, ему придется отвечать перед законом.
Фото из открытых источников
Вероятные "схемы" Порошенко и последствия их реализации для украинцев прокомментировал на своей странице в Facebook политический эксперт Петр Олещук. По его словам, Порошенко получал сверхдоходы, в том числе из донатов украинцев, жертвующих в его фонды. Эксперт отметил, что у "Международного инвестиционного банка" (МИБ) в ближайшее время могут забрать лицензии на торговлю ценными бумагами. Сам банк связывают с пятым президентом Украины. Сейчас, как отметил Олещук, соответствующие документы проходят принятие в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. По мнению эксперта, важной причиной, по которой банк лишают лицензии, кроме санкций, являются операции с ценными бумагами за средства частных донаторов – граждан.
Что касается последствий санкций, то, по словам эксперта, на практике банку нельзя будет покупать ценные бумаги и "прокручивать" донаты украинцев, покупая за них государственные военные облигации и зарабатывая десятки миллионов".
По его мнению, дальнейшее расследование кейса по ОВГЗ будет иметь негативные последствия для народного депутата.
Напомним, что у Порошенко, как писал портал "Комментарии", разоблачили Зеленского.
Новости