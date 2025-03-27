Санкции, госизмена, пиар на крови: эксперт объяснил рекордное недоверие украинцев к Порошенко

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Ткачик Олеся
Уровень недоверия украинцев к народному депутату Петру Порошенко за последние годы вырос до рекордных 75%. Как считает политолог Петр Олещук, это, вероятно, произошло из-за обогащения политика во время войны, санкций и подозрения в государственной измене.
Петр Порошенко
По мнению эксперта, рекордный рост недоверия общества к Порошенко за последние два года войны – закономерное явление, сопровождающееся все более глубоким разочарованием граждан в лидере "Европейской солидарности".
Также Олещук сравнил Порошенко с бывшим лидером запрещенной ОПЗЖ Юрием Бойко, объясняя это тем, что оба политика десятилетиями сотрудничали с Россией, а сегодня и первый и второй называют себя оппозицией.
Политолог называет три основных фактора, которые, по его мнению, способствовали этому падению.
Второй фактор, по словам Олещука, – лицемерие, когда пиар-акции Порошенко контрастируют с его реальными действиями.
Третьей причиной падения доверия к политику, по мнению эксперта, являются санкции и подозрение в государственной измене, связанные с "многолетним сотрудничеством Порошенко с Россией, обвинениями в лоббировании размещения Черноморского флота России в Крыму, сделками со Свинарчуками и Медведчуком с торговлей с ОРДЛО углем".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Петр Порошенко якобы требовал учесть интересы России во время размещения флота РФ в Крыму, чтобы зарабатывать на обслуживании российских военных кораблей на своем "Севморзаводе" в Севастополе, вопреки оговоркам СНБО.
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