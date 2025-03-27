Уровень недоверия украинцев к народному депутату Петру Порошенко за последние годы вырос до рекордных 75%. Как считает политолог Петр Олещук, это, вероятно, произошло из-за обогащения политика во время войны, санкций и подозрения в государственной измене.

Петр Порошенко

По мнению эксперта, рекордный рост недоверия общества к Порошенко за последние два года войны – закономерное явление, сопровождающееся все более глубоким разочарованием граждан в лидере "Европейской солидарности".

Также Олещук сравнил Порошенко с бывшим лидером запрещенной ОПЗЖ Юрием Бойко, объясняя это тем, что оба политика десятилетиями сотрудничали с Россией, а сегодня и первый и второй называют себя оппозицией.

"За последние два года войны отношение к Порошенко ухудшилось с 65% до 75% народного недоверия. Если он такой патриот и все это время донатил на ВСУ, как рассказывает, то откуда взялось это сползание в пропасть разочарования?" – задает риторический вопрос Олещук.

Политолог называет три основных фактора, которые, по его мнению, способствовали этому падению.

"Во-первых, это существенное обогащение Порошенко именно в период войны, когда нардеп прокручивал донаты украинцев через свой банк под проценты и зарабатывал на военных облигациях. Цинизм добавляет то, что заработок этот не просто на народе, но и на крови. За это, в частности, он получил санкции, и общество только поаплодировало", – подчеркивает эксперт.

Второй фактор, по словам Олещука, – лицемерие, когда пиар-акции Порошенко контрастируют с его реальными действиями.

"Дроны, купленные на донаты украинцев, лежат на складах. Их нельзя передать военным, пока Порошенко не вернется с отдыха за границей, чтобы снять драматическое видео. Тем временем его сыновья-уклонисты наслаждаются жизнью в Лондоне", – говорит Олещук.

Третьей причиной падения доверия к политику, по мнению эксперта, являются санкции и подозрение в государственной измене, связанные с "многолетним сотрудничеством Порошенко с Россией, обвинениями в лоббировании размещения Черноморского флота России в Крыму, сделками со Свинарчуками и Медведчуком с торговлей с ОРДЛО углем".

"Последствия того, что сделал Порошенко, Украина чувствует сегодня. Эти 75% не просто не доверяют ему, они его ненавидят. Потому что сейчас Украина истекает кровью именно от того, кому Порошенко пожимал руку и обнимал, с кем торговал, заигрывал, а в итоге привел сюда", – резюмирует политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Петр Порошенко якобы требовал учесть интересы России во время размещения флота РФ в Крыму, чтобы зарабатывать на обслуживании российских военных кораблей на своем "Севморзаводе" в Севастополе, вопреки оговоркам СНБО.



