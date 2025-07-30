"С ножом в безлюдном лесу": как отдыхают нардепы перед рассмотрением законопроекта Зеленского

Верховная Рада Украины ушла на каникулы. И хотя 31 июля проведут пленарное заседание, на котором планируется рассмотреть законопроект о НАБУ и САП, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, нардепы пытаются воспользоваться моментом для отдыха.

Народная депутат Украины Юлия Яцык рассказала, как отдыхает, отметив, что не знает, что любит больше:

собирать те проклятые грибы…,

просыпаться в шесть утра в предвкушении "большой добычи",

с гордостью передавать их маме или сестре, перекладывая на них головную боль под названием "что с ними делать?!"

или просто гулять по БЕЗЛЮДНОМУ лесу… одна… с ножом…

"Наверное, все-таки последнее… Потому что в водовороте последних событий этот поход за грибами был очень нужен моей нервной системе", — объяснила свой выбор народная депутат.

Также сообщила, что тихая охота не помешала присутствовать на заседании комитета по рассмотрению президентского и альтернативных законопроектов об откате назад поправок по НАБУ и САП.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук анонсировал пленарное заседание, на котором рассмотрят президентскую инициативу.

По его словам, заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению безотлагательного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по усилению полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что это будет Чистый четверг.