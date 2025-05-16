Ряд неприемлемых требований и капитуляция: В Раде рассказали о прихотях РФ в Стамбуле

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Ткачик Олеся
В Стамбуле завершились переговоры между делегациями Украины и РФ, в ходе которых россияне выдвинули ряд неприемлемых требований, сообщила нардеп Ирина Геращенко.
Переговоры Украины и РФ
По ее словам, состав российской делегации в Стамбуле – это максимально токсичные лица от кремлевского диктатора Владимира Путина. Среди них не было ни одного полномочного представителя с мандатом на решение.
Она назвала Владимира Мединского "манкуртом и извилистом", а представителей российской делегации преступниками, которые несут ответственность за все, что происходит в Украине.
К примеру, по словам Геращенко, член российской делегации Александр Зорин — заместитель начальника информационного управления Генштаба. Он, говорит нардеп, является одним из ключевых координаторов информационно-психологических операций. Имеет прямое отношение к распространению дезинформации о "нацистах" в Украине и кампаниям по дискредитации западной помощи.
А вот Александр Полищук, директор департамента стран СНГ МИД РФ, работал над легализацией ЛДНР, соавтор идеи интеграции Донбасса в российское правовое пространство. Участник переговоров в Минске.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ просят Трампа выдать России Зеленского ради мира.
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