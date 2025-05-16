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Ряд неприемлемых требований и капитуляция: В Раде рассказали о прихотях РФ в Стамбуле

Россия выставила Украине неприемлемый ультиматум для прекращения боевых действий на месяц

сегодня, 16:49
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Ткачик Олеся

В Стамбуле завершились переговоры между делегациями Украины и РФ, в ходе которых россияне выдвинули ряд неприемлемых требований, сообщила нардеп Ирина Геращенко.

Ряд неприемлемых требований и капитуляция: В Раде рассказали о прихотях РФ в Стамбуле

Переговоры Украины и РФ

"В частности, чтобы Украина вывела свои войска с собственной территории как жест доброй воли, чтобы можно было объявить перемирие. Это ультиматум и призыв к капитуляции, прямо противоречащим принципам международного права", — сообщила нардеп.

По ее словам, состав российской делегации в Стамбуле – это максимально токсичные лица от кремлевского диктатора Владимира Путина. Среди них не было ни одного полномочного представителя с мандатом на решение.

Она назвала Владимира Мединского "манкуртом и извилистом", а представителей российской делегации преступниками, которые несут ответственность за все, что происходит в Украине.

К примеру, по словам Геращенко, член российской делегации Александр Зорин — заместитель начальника информационного управления Генштаба. Он, говорит нардеп, является одним из ключевых координаторов информационно-психологических операций. Имеет прямое отношение к распространению дезинформации о "нацистах" в Украине и кампаниям по дискредитации западной помощи.

А вот Александр Полищук, директор департамента стран СНГ МИД РФ, работал над легализацией ЛДНР, соавтор идеи интеграции Донбасса в российское правовое пространство. Участник переговоров в Минске.

"Все это люди тоже несут ответственность за геноцидную войну. Поведение российской делегации в Стамбуле демонстрирует вместо переговоров – шантаж, вместо компромиссов – список ультиматумов, включая требование отдать России украинские территории", — отметила Геращенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ просят Трампа выдать России Зеленского ради мира.




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Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid0VMwTvLRp2d45xKCJk8ce1edUjPpBrCS78aJD6SAYFh6yzddP3eQ8RNV1ub5PzGh2l
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