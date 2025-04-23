России не оставляют шансов: Ермак о результатах встречи в Лондоне

В Лондоне в среду, 23 апреля, прошли переговоры по установлению мира в Украине. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что состоялась важная встреча с советниками по национальной безопасности и внешней политике стран-участниц коалиции желающих. Встречу провели в официальной резиденции МИД Великобритании по приглашению министра иностранных дел Дэвида Ламми.

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Ермак отметил, что это уже вторая встреча — предыдущая прошла в Париже.

"И сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине", — сказал руководитель Офиса президента.

Он отметил, что делегация от Украины отметила преданность мирным усилиям Президента США Дональда Трампа.

"Мы благодарны партнерам за твердую поддержку и совместное стремление как можно быстрее остановить войну. Россия и дальше отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами. Но международное единство и четкая позиция наших партнеров не оставляют ей шансов", — рассказал Ермак.

Что касается результатов встречи, то, по словам Ермака, договорились о дальнейших регулярных консультациях – для достижения главной цели: справедливого мира для Украины.

Ермак напомнил, что от Украины в переговорах приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и он, как руководитель Офиса Президента.

Со стороны Великобритании – советник Премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, со стороны Франции – дипломатический советник Президента Эммануэль Бонн, от Германии – советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плэтнер.

Напомним, народный депутат Украины Алексей Гончаренко, как писал портал "Комментарии", рассказывал, какие требования могут предъявить Украине в Лондоне.



