Результат будет быстрым: Украина готова через два дня подписать важное соглашение

Сегодня в Киев приехал министр финансов США Скотт Бессент. Цель визита, как отмечалось ранее, — обсуждение условий доступа США к природным ресурсам Украины.

Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что США представили Украине проект соглашения о природных ресурсах. Глава государства заявил, что провел продуктивные и конструктивные переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом и получил первый проект потенциального соглашения по природным ресурсам.

По словам Зеленского, Украина сейчас изучает проект и надеется, что соглашение может быть достигнуто на Мюнхенской конференции на этой неделе. Речь не идет о природных ресурсах на оккупированной Россией территории Украины.

Президент отметил, что представители Украины постараются не терять время и как можно быстрее подписать документ.

"Мы говорили о полезных ископаемых… Я знаю, что нашей команде передали первый драфт этого соответствующего документа от США о партнерстве между нашими странами. Мы изучим этот документ и сделаем все, чтобы наши команды могли очень быстро договориться и подписать этот документ", — сказал Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", допустил отмену военного положения. В интервью The Economist он рассказал о своем видении ситуации.

Зеленский подчеркнул, что прекращения огня только для прекращения огня не будет. По его словам, прекращение огня может являться частью завершения горячей фазы войны. И тогда, по словам президента Украины, следует понимать, что такое гарантии безопасности. Без гарантии безопасности, убежден Зеленский, прекращение огня только для того, чтобы через два месяца пришел Путин, это невозможно.