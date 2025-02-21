Рейтинг Зеленского улучшился, но он больше не лидер в Украине: кому доверяют люди

В последнее время рейтинг Владимира Зеленского резко вырос, хотя он по-прежнему уступает Валерию Залужному.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Как сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-21 февраля, президенту Украины доверяют две трети граждан, тогда как треть (34%) выражает ему недоверие. С начала года уровень доверия к Зеленскому вырос с 57% до 65%.

В то же время бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины, а ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному доверяют 76% украинцев, тогда как 16% имеют противоположное мнение. Уровень доверия к нему постепенно снижался с весны прошлого года.

Социологи также зафиксировали уровень доверия другим публичным лицам:

Телеведущий Сергей Притула: 34% доверяют, 51% – нет.

Пятый президент Украины Петр Порошенко: 22% доверяют, 76% – нет.

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков: 19% доверяют, 41% – нет.

Экс-премьер Юлия Тимошенко: 11% доверяют, 86% – нет.

Опрос проводился 20-21 февраля 2025 среди 1200 респондентов во всех областях, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также регионов, где на момент исследования не было украинской мобильной связи. Предельная погрешность выборки составляет не более 2,8% при доверительной вероятности 0,95.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что подавляющее большинство украинцев (91%) выступают категорически против переговоров между США и Россией по завершению войны без участия Киева. Такие результаты показал опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" 20-21 февраля 2025 года.

В то же время, все больше граждан (64%) считают, что непосредственные переговоры между Украиной и Россией необходимы. Среди 1200 опрошенных 81% уверены, что завершить войну можно дипломатическим путем, привлекая международных партнеров и найти компромиссное решение.