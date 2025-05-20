Рейтинг политиков: только двое имеют положительный баланс доверия у населения

Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты своего последнего социологического опроса относительно уровня доверия к украинским политикам и общественным деятелям. Среди 10 участников только двое получили положительный баланс доверия.

Рейтинг политиков по балансу доверия

Согласно результатам КМИС из 10 предложенных политиков и деятелей, наивысший уровень доверия в Украине у президента Владимира Зеленского – 74%. Также у Зеленского самый низкий уровень недоверия – 22%. Таким образом, баланс доверия/недоверия составляет 52%.

Вторым в списке оказался общественный и политический деятель Сергей Притула. Ему доверяют 50% респондентов, а не доверяют – 38%. Баланс доверия/недоверия составляет 12%.

Зеленский и Притула оказались единственными в списке имеющих положительный баланс доверия/недоверия.

Самый низкий показатель доверия среди политиков и деятелей у бывшего народного депутата Евгения Мураева – 6%. Также низкий уровень доверия у Юрия Бойко и Алексея Арестовича – по 7%.

Больше всего недоверие у украинцев к Юлии Тимошенко – 80%, тогда как доверяют политическому деятелю 14% респондентов. Более 70% недоверия у украинцев к Алексею Арестовичу, Юрию Бойко и Петру Порошенко.

Рейтинг политиков по доверию и недоверию украинцев. Опрос КМИС

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев в последние месяцы изменилось доверие к Владимиру Зеленскому. Ранее рейтинг президента падал, однако после скандала в Белом доме он постепенно увеличивается.

Также "Комментарии" писали о результатах исследования КМИС, которые выяснили, сколько украинцев доверяют "мирному плану" Трампа для окончания войны в Украине.