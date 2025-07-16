Рейтинг министров: только один имеет положительный баланс поддержки украинцев

Накануне изменений в правительстве Active Group спросила украинцев об уровне поддержки и не поддержки отдельных министров. Оказалось, что только у одного министра есть положительный баланс поддержки над не поддержкой – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Какой уровень поддержки у украинских министров. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group Михаил Федоров имеет положительный баланс доверия в украинском обществе на уровне 9,3% (поддержка составляет 25%, а не поддержка -15,7%). Он единственный министр, имеющий положительный баланс поддержки в украинцев.

На втором месте по балансу оказался министр иностранных дел Андрей Сибига с показателем 0%. Баланс поддержки и не поддержки Сибиги одинаков и составляет 14,4%. Тройку лидеров замыкает министр внутренних дел Игорь Клименко – -6,5% (поддержка составляет 10,4%, а не поддержка – -16,7%).

Рейтинг поддержки и не поддержки министров в Украине

Худший показатель баланса у министра национального единства Алексея Чернышева – -32,4%. Чернышев имеет поддержку всего 4,6% опрошенных, в то время как уровень не поддержки составляет 37%.

Рекордный показатель не поддержки у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля – -37,5%. Однако благодаря поддержке на уровне 16,2% он опередил Чернышева по балансу – -21,3% заняв предпоследнее место.

Рейтинг баланса поддержки и не поддержки министров в Украине

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепка Марьяна Безуглая упрекнула Зеленского в его решении предложить Свириденко должность премьер-министра.

Также "Комментарии" писали о том, кто вместо Зеленского решает кадровые вопросы.