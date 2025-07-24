Решение Зеленского откровенно удивляет: кого отправил послом в Оман

На днях президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в некоторых странах среди новых назначений и Ольга Селых – она стала Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Султанате Оман.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Судя по социальным сетям, новая дама посол – очень амбициозный человек. Она быстро построила карьеру. Родом новый посол из Волыни, была руководительницей ОСН "БК "Великий Подол", вице-президентом по работе с государственными органами и бизнесом в ВОО "Деловые Украинские Женщины" и председателем правления в ОСМД "Либерти ЛЮКС", пишет издание "Фокус".

В Facebook Селых подписана на интересные для нее страницы, среди которых есть и русского происхождения: "Женский Рай", Я счастлива", "Все о мужчинах и женщинах", "Мир для тебя", "Слова, неподвласные времени".

Ольга Селых регулярно выкладывает фотографии в соцсетях. Модные платья, стильные аксессуары, путешествия – Ольга Селих регулярно обновляет список фотографий по различным мероприятиям, фотосессиям и встречам.

Блогер Harley Quinn пишет, главное, что Ольга обожает все то, без чего не обходится ни одна уважающая себя дипломат нового поколения: модные платья, бижутерия, путешествия и, конечно же, Instagram.

Однако в СМИ указывают и определенные трудности, с которыми может столкнуться новый посол.

"Назначение Ольги Селых на должность посла Украины в Омане ставит перед ней не только дипломатические, но и культурные вызовы. Оман, несмотря на свою прогрессивность в регионе по правам женщин, остается обществом с глубокими исламскими традициями, особенно это касается внешнего вида женщин в общественных местах. Если в Украине госпожа Селых демонстрировала современный и светский стиль, который отражали ее модные платья и открытость в социальных сетях, то в Омане ей, вероятно, придется адаптироваться к скромному дресс-коду”, — пишет издание “Главком”.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали, как Зеленский всех "кинул".



