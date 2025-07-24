Решение Зеленского откровенно удивляет: кого отправил послом в Оман

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Кречмаровская Наталия
На днях президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в некоторых странах среди новых назначений и Ольга Селых – она стала Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Султанате Оман.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Судя по социальным сетям, новая дама посол – очень амбициозный человек. Она быстро построила карьеру. Родом новый посол из Волыни, была руководительницей ОСН "БК "Великий Подол", вице-президентом по работе с государственными органами и бизнесом в ВОО "Деловые Украинские Женщины" и председателем правления в ОСМД "Либерти ЛЮКС", пишет издание "Фокус".
В Facebook Селых подписана на интересные для нее страницы, среди которых есть и русского происхождения: "Женский Рай", Я счастлива", "Все о мужчинах и женщинах", "Мир для тебя", "Слова, неподвласные времени".
Ольга Селых регулярно выкладывает фотографии в соцсетях. Модные платья, стильные аксессуары, путешествия – Ольга Селих регулярно обновляет список фотографий по различным мероприятиям, фотосессиям и встречам.
Блогер Harley Quinn пишет, главное, что Ольга обожает все то, без чего не обходится ни одна уважающая себя дипломат нового поколения: модные платья, бижутерия, путешествия и, конечно же, Instagram.
Однако в СМИ указывают и определенные трудности, с которыми может столкнуться новый посол.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали, как Зеленский всех "кинул".