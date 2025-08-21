Решение Рады не выдерживает никакой критики: нардепы значительно упростили коррупционерам жизнь

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народные депутаты сделали еще один шаг, чтобы, вероятно, скрыть коррупционное состояние — закрыли доступ к реестрам недвижимости. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, отметив, что нардепы приняли законопроект №11533. Документ ограничивает доступ к данным о недвижимости. Это один из ключевых инструментов журналистов в разоблачении коррупции.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Отмечается, что проект закона также отразится и на обычных гражданах.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос финансов в Украине — очень актуальный и сложный. Министерства постоянно сообщают о нехватке средств для решения тех или иных проблем, однако на отдельные вопросы финансируются, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что в Украине тратят миллиард на партии вместо помощи фронта. По словам народного депутата, нужно было также прекратить финансирование политических партий во время войны и направить эти средства на нужды ВСУ.