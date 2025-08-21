logo

Решение Рады не выдерживает никакой критики: нардепы значительно упростили коррупционерам жизнь
Решение Рады не выдерживает никакой критики: нардепы значительно упростили коррупционерам жизнь

В Центре противодействия коррупции объяснили, к чему приведет закрытие доступ к реестрам недвижимости

21 августа 2025, 17:52
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народные депутаты сделали еще один шаг, чтобы, вероятно, скрыть коррупционное состояние — закрыли доступ к реестрам недвижимости. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, отметив, что нардепы приняли законопроект №11533. Документ ограничивает доступ к данным о недвижимости. Это один из ключевых инструментов журналистов в разоблачении коррупции.

Решение Рады не выдерживает никакой критики: нардепы значительно упростили коррупционерам жизнь

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

"Законопроект на период военного положения и год после его окончания ограничивает доступ к данным о местонахождении объектов недвижимости, а также к кадастровым номерам земельных участков, принадлежащих любым юридическим лицам. Такие нормы значительно усложнят работу для журналистов по выявлению махинаций с недвижимостью, в частности, коррупционных", — пояснили в Центре.

Отмечается, что проект закона также отразится и на обычных гражданах.

"Если вдруг вы решите купить недвижимость от строительной компании – выяснить перед покупкой действительно ли она принадлежит такому юрлицу будет сложно. Но этот закон облегчит жизнь как коррупционерам в сокрытии своего состояния через подконтрольные им фирмы, так и может увеличить количество мошенничеств в сфере недвижимости", — отметили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос финансов в Украине — очень актуальный и сложный. Министерства постоянно сообщают о нехватке средств для решения тех или иных проблем, однако на отдельные вопросы финансируются, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что в Украине тратят миллиард на партии вместо помощи фронта. По словам народного депутата, нужно было также прекратить финансирование политических партий во время войны и направить эти средства на нужды ВСУ.




Источник: https://t.me/fuckcorruption/4253
