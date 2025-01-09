Решение нардепов войдет в историю: что изменится с отменой Хозяйственного кодекса

Верховная Рада сегодня поддержала отмену Хозяйственного кодекса. Это решение поддержали и нардепы и некоторые эксперты.

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Член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Руслан Сидорович убежден, что такое решение назрело давно.

"Сегодняшнее решение украинского парламента об отмене Хозяйственного кодекса точно войдет в историю", — убежден он.

Сидорович объяснил, что как практикующий юрист в сфере экономических отношений (в основном в бизнес-среде) нередко вспоминал нехорошими словами рудиментарные советские институты, такие как хозяйственное ведение, оперативное управление и многое другое…

“Однозначно, определенные правовые конструкции из Хозяйственного кодекса не следует терять, а имплементировать их либо в Гражданский кодекс, либо в отдельный закон, в зависимости от иерархического уровня соответствующих правовых институций. Вместе с тем, это важное решение усиливает важность такой необходимости, как рекодификация Гражданского кодекса. Общественные и экономические отношения с момента его принятия претерпели уже головокружительные, кое-где изменения. Чего только развитие ИТ-кластера и цифровизации стоит”, — убежден он.

Сидорович также предположил, что спикер парламента Руслан Стефанчук точно вписал себя в историю украинской цивилистики. При этом принятое решение — результат работы большой плеяды специалистов за пределами парламента.

Напомним, что не все народные депутаты и эксперты, как писал портал "Комментарии", хвалят отмену Хозяйственного кодекса. Отмечают, что это может привести к забросам предприятий и при этом увеличению расходов на содержание наблюдательных советов.



