Решение нардепов войдет в историю: что изменится с отменой Хозяйственного кодекса

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Кречмаровская Наталия
Верховная Рада сегодня поддержала отмену Хозяйственного кодекса. Это решение поддержали и нардепы и некоторые эксперты.
Иллюстративное фото
Член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Руслан Сидорович убежден, что такое решение назрело давно.
Сидорович объяснил, что как практикующий юрист в сфере экономических отношений (в основном в бизнес-среде) нередко вспоминал нехорошими словами рудиментарные советские институты, такие как хозяйственное ведение, оперативное управление и многое другое…
Сидорович также предположил, что спикер парламента Руслан Стефанчук точно вписал себя в историю украинской цивилистики. При этом принятое решение — результат работы большой плеяды специалистов за пределами парламента.
Напомним, что не все народные депутаты и эксперты, как писал портал "Комментарии", хвалят отмену Хозяйственного кодекса. Отмечают, что это может привести к забросам предприятий и при этом увеличению расходов на содержание наблюдательных советов.
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