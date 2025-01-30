Регламентный комитет планирует запретить Порошенко работать в Раде: что произошло

Сегодня, 30 января, Регламентный комитет Верховной Рады намерен отстранить нардепа Петра Порошенко от пленарных заседаний на полгода, сообщила нардеп Ирина Геращенко.

Петр Порошенко

Более подробно объяснила, что происходит нардеп Виктория Сюмар. По ее словам, Регламентный комитет рассматривает жалобу нардепа Богдана Яременко, который в конце прошлого года чуть не подрался с Порошенко в сессионном зале из-за того, что тот в частном разговоре использовал по отношению к нему нецензурную лексику.

"Но за это Порошенко хотят изъять из зала заседаний до августа, хотя формально это называется "на одно сессионное заседание", – отметила Сюмар.

По ее словам, вчера еще казалось, что решение комитет не примет, а вынесет на рассмотрение зала.

"Однако поздно вечером коллеги пожаловались, что "включился офис в обзвон". Поэтому решение будет принято. Причем само заседание, несмотря на недавно принятое и распиаренное постановление "об открытости заседаний комитетов", будет закрытым. Как сказали журналистам – потому что не сессионная неделя", — заявила Сюмар.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в декабре прошлого года в Верховной Раде произошел очередной скандал. В сессионном зале чуть не подрались народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Как отмечает нардеп Ирина Геращенко, поводом для скандала стало отсутствие Порошенко во время голосования за исключение Юрия Бойко из комитета. По ее словам, сам Порошенко сообщил, что якобы он отсутствовал, потому что передавал помощь военным на фронт. Вместе с тем, как сообщила нардеп Лиза Богуцкая, Порошенко якобы пытался потасовкой в сессионном зале сорвать голосование по исключению Бойко из Комитета ТОТ и прав человека.



