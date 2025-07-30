Развивается что-то ужасное: Безуглая призывает не играть с мыслями умерших

Принятие закона о НАБУ возмутило общественность и привели к митингам. На акциях протеста участники отмечали, что их родные и близкие не воевали и не умирали "за такое будущее".

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая прокомментировала упоминание погибших на политических акциях. Она отметила, что ее не раз упрекали об упоминании или оценке поступков умерших или высказывания об их смерти в контексте других смертей. Объяснила, что делает это, чтобы живые задумались, и кто был более осторожным, а кто перестал игнорировать реальность и т.д. По словам Безуглой, это не "танец на костях", ведь можем вспоминать поступки умерших или говорить об общей опасности для всех.

"Однако сейчас развивается что-то ужасное, манипулятивное и неприемлемое, которое не получило общественного резонанса и осуждения так, как, например, моя публикация, что нардепам не стоит гонять на мотоциклах в войну", — отметила нардеп.

Объяснила, что речь идет об использовании погибших на политических акциях.

"Должно быть абсолютным ТАБУ говорить за умершего человека, чтобы он решил сейчас, о его мотивации, цели и отношении к происходящим событиям после того, как человека уже нет с нами", — подчеркнула она.

Безуглая заметила, что можно вспомнить смерть близкого и его значение для человека, для борьбы, но призвала не играть с мыслями умерших.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Безуглая прокомментировала решение Зеленского о внесении нового законопроекта о НАБУ. По ее словам, украинцы не умеют проводить системные изменения, ни кадровые, ни институциональные.



