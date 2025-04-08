Раскрыто, когда на самом деле заключат мир в Украине и объявят выборы

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Выборы не могут быть организованы до тех пор, пока не будет установлено устоявшееся перемирие, считает политолог Виктор Андрусив. По его словам, минимальный срок "постоянства" составляет три месяца, в течение которых стороны будут на 100% соблюдать тишину. Любое нарушение тишины – обнуляет перемирие и перезапускает термин "постоянства", отметил эксперт.
Переговоры о мире
При этом он добавил, что выборы нуждаются в демобилизации. Если все думают, что заключилось перемирие и началась демобилизация — это не так, убежден эксперт.
Кроме того, по его словам, необходимо навести порядок с реестрами утративших свою актуальность избирателей. Этот процесс, как минимум, может забрать 6 месяцев.
Еще одним вызовом, говорит Андрусив, есть голосование за границей из-за большого количества украинцев, которые сейчас там проживают.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после завершения военного положения в Украине подготовка к президентским выборам может длиться до шести месяцев. Власть будет работать над внесением изменений в избирательное законодательство.
Новости