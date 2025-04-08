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Раскрыто, когда на самом деле заключат мир в Украине и объявят выборы

Чтобы начать подготовку к выборам, нужно заключить постоянное перемирие, где в течение минимум трех месяцев не будет никаких нарушений

сегодня, 10:20
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Ткачик Олеся

Выборы не могут быть организованы до тех пор, пока не будет установлено устоявшееся перемирие, считает политолог Виктор Андрусив. По его словам, минимальный срок "постоянства" составляет три месяца, в течение которых стороны будут на 100% соблюдать тишину. Любое нарушение тишины – обнуляет перемирие и перезапускает термин "постоянства", отметил эксперт.

Раскрыто, когда на самом деле заключат мир в Украине и объявят выборы

Переговоры о мире

При этом он добавил, что выборы нуждаются в демобилизации. Если все думают, что заключилось перемирие и началась демобилизация — это не так, убежден эксперт.

"Очевидно, что первые 3 месяца мы будем сохранять свои силы, на случай нарушения перемирия. Более того, мы точно не приступим к демобилизации, если это не начнут делать орки. Но при идеальных условиях сама демобилизация будет происходить волнами. Это будет растянутый во времени процесс минимум на полгода", — говорит Андрусив.

Кроме того, по его словам, необходимо навести порядок с реестрами утративших свою актуальность избирателей. Этот процесс, как минимум, может забрать 6 месяцев.

Еще одним вызовом, говорит Андрусив, есть голосование за границей из-за большого количества украинцев, которые сейчас там проживают.

"Подводя итог выходим на 6-9 месяцев с момента заключения перемирия. Реальные переговоры о мире начнутся осенью с возможностью заключения перемирия до конца года. Шансы на это я даю малые. Более реально, что это произойдет следующей зимой. Если до декабря будет заключено перемирие, и оно продержится до весны 2026 года — выборы будут летом. Если весной – то осенью 2026", — сообщил Андрусив.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после завершения военного положения в Украине подготовка к президентским выборам может длиться до шести месяцев. Власть будет работать над внесением изменений в избирательное законодательство.




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Источник: https://t.me/c/1688526359/2243
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