Раде придется "назначить нового Шмыгаля": нардеп озвучил шокирующие инсайды

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил о вероятной смене премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По его словам, Верховная Рада уже в скором времени может назначить нового главу правительства. Одной из главных кандидатур на эту должность называют первую вице-премьер Юлию Свириденко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН

Железняк на брифинге отметил, что отставка Шмыгаля, скорее всего, состоится уже на следующей пленарной неделе. Он добавил, что правительство под руководством Шмыгаля все больше теряет поддержку среди депутатов, и под инициативой по смене премьера, по его прогнозу, подпишется много парламентариев.

"По моей информации, решение об увольнении Шмыгаля принято уже на выходных", — сообщил нардеп.

В то же время он подчеркнул, что неоднократно в прошлом премьер-министра уже отставляли, а затем назначали снова, часто это происходило в июне-июле, а осенью – новые назначения. Однако в этот раз, по мнению Железняка, ситуация будет другой, и Украине придется выбирать нового премьера.

По его словам, среди кандидатов взамен Шмыгаля рассматривали четырех человек: Юлию Свириденко, Михаила Федорова, Алексея Кулебу и Алексея Чернышева. Однако пока Свириденко осталась единственной реальной кандидатурой, которая может возглавить правительство.

"Поскольку других кандидатов нет, то, вероятнее всего, Юлия Свириденко станет новым премьером Украины", — резюмировал Железняк.

Как уже писали "Комментарии", в Украине уже долгое время наблюдается дефицит медиков в определенных местах. Правительство решило стимулировать деньгами выпускников вузов. Такое заявление на заседании правительства сделал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.