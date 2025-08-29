logo

Рада уже побила исторические антирекорды: СМИ назвали важный нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

Рада уже побила исторические антирекорды: СМИ назвали важный нюанс

В парламенте осталось только 397 депутатов, доверие к Раде – на историческом минимуме, оппозиция фактически устранена, а трансляции заседаний исчезли из эфира.

29 августа 2025, 15:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

По состоянию на 29 августа 2025 года в Верховной Раде Украины насчитывается только 397 народных депутатов, и это самый низкий показатель со времен парламента второго созыва, который начинал работу с 338 членами. Учитывая, что во время военного положения проведение выборов невозможно, вакантные мажоритарные места остаются незаполненными, отмечает BBC News Украина.

Рада уже побила исторические антирекорды: СМИ назвали важный нюанс

Фото: из открытых источников

Кроме многочисленного провала, Совет также столкнулся с глубоким кризисом доверия. По данным опроса Центра Разумкова на март 2025 года, 37% украинцев полностью не доверяют парламенту — это самый плохой рейтинг среди всех ветвей власти. Депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк констатирует, что для людей нет разницы между властью и оппозицией — обе воспринимаются негативно.

Еще один критический момент – отсутствие влиятельной оппозиции. Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") считает нынешний Совет "аморфной массой", голосующей не читая документов, а оппозиция, по ее словам, маргинализирована и деморализована. Ее коллега Сергей Соболев ("Батькивщина") добавляет, что ситуацию усложнили изменения в регламент, принятые еще при президентстве Януковича, которые так и не были возобновлены.

Многие депутаты также указывают на утрату независимости парламента. Бывший спикер Дмитрий Разумков еще пытался создать хотя бы минимальные условия для самостоятельной работы Рады. Однако его преемник Руслан Стефанчук, по мнению оппозиции, фактически действует в интересах Офиса Президента. Железняк откровенно заявил: с отставкой Разумкова парламент окончательно утратил субъектность.

Внедрение новых правил после полномасштабного вторжения также ограничило прозрачность работы Рады: с февраля 2022 пленарные заседания не транслируются, а журналистов не допускают в зал. Вся информация публикуется только позже, в измененном формате.

Тем не менее, сам Стефанчук уверяет: прозрачность не исчезла. Он даже инициировал проект постановления о возобновлении онлайн-трансляций заседаний парламента. Но пока никакого прогресса.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на очередной массированный ночной ракетно-дроновый удар по Украине, Кремль продолжает озвучивать показательную "готовность" к переговорному процессу. В частности, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что вопрос гарантий безопасности остается "одной из важнейших тем" в контексте урегулирования ситуации.



