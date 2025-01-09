Рада открыла ящик Пандоры: отмена Хозяйственного кодекса может привести к катастрофе

Верховная Рада Украины в четверг, 9 января, 248 голосами приняла законопроект №6013 об отмене Хозяйственного Кодекса.

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Народный депутат Олег Мовчан поддержал это решение, отметив, что это большой результат работы председателя Верховной Рады.

"Этот закон — революционное решение, которое обеспечит прозрачность при управлении государственной и коммунальной собственностью, а также приводит украинское корпоративное законодательство к принципам ОЭСР и Европейским практикам", — подчеркнул нардеп.

Однако не все депутаты оптимистично оценивают такое решение. А эксперты в целом убеждены, что Рада открыла "ящик Пандоры". К чему может привести такое решение, разбирался портал "Комментарии".

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что законопроект – абсолютно авантюрный.

"Основная цель — корпоратизация всех без исключения государственных и коммунальных предприятий, в том числе водоканалов, теплокоммунэнерго, транспорта, обслуживания", — пояснил он.

Кучеренко также уточнил, что корпоратизация в наших условиях — это практически полное отстранение собственника от процесса управления своим имуществом через всевозможные "наблюдательные советы", "независимые дирекции", "внешние аудиты" и т.д.

Вы где-то видели примеры успешной корпоратизации, которая бы что-то хорошо принесла владельцу и потребителям?! Кроме безумных зарплат и премий! "Нефтегаз" Коболева, "Укрпочта" Смилянского, "Киевводоканал" непонятно кого, "Укрэнерго", "Энергоатом", облгазы, облэнерго и т.д. — вы сами понимаете последствия по своим платежкам. Теперь тоже самое хотят сделать на местном уровне — сами догадайтесь к чему это приведет.

Учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко убежден, что этим законопроектом Рада открыла ящик Пандоры.

Проводя корпоратизацию коммунальных предприятий мы открываем дорогу рост тарифов и перекладывание собственной безответственности на непрекращающегося потребителей”, — отметил эксперт.

По его словам, у Украины уже есть опыт передачи в управление частным компаниям водоканалов. С 2008 по 2014 год, по Украине часть водоканалов перешла в частное управление и была доведена до такого состояния, что даже на сегодняшний день через 10 лет не могут вернуть в первоначальное состояние, потому что на это не хватает денег.

“С учетом нынешней тарифной политики и монополизации условных рынков, с учетом неплатежеспособности 80% населения, корпоратизация коммунальной собственности это не о том, что качество услуг станет лучше, это о том, что появятся новые контролеры, новые наблюдательные советы и правление на водоканалах и ТКЭ, это очередные сверхвысокие зарплаты для своих и полностью разрушение оставшегося”, — убежден Попенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинцы могут остаться без привычных услуг.



