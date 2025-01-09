Рада открыла ящик Пандоры: отмена Хозяйственного кодекса может привести к катастрофе

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Кречмаровская Наталия
Верховная Рада Украины в четверг, 9 января, 248 голосами приняла законопроект №6013 об отмене Хозяйственного Кодекса.
Иллюстративное фото
Народный депутат Олег Мовчан поддержал это решение, отметив, что это большой результат работы председателя Верховной Рады.
Однако не все депутаты оптимистично оценивают такое решение. А эксперты в целом убеждены, что Рада открыла "ящик Пандоры". К чему может привести такое решение, разбирался портал "Комментарии".
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что законопроект – абсолютно авантюрный.
Кучеренко также уточнил, что корпоратизация в наших условиях — это практически полное отстранение собственника от процесса управления своим имуществом через всевозможные "наблюдательные советы", "независимые дирекции", "внешние аудиты" и т.д.
Учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко убежден, что этим законопроектом Рада открыла ящик Пандоры.
Проводя корпоратизацию коммунальных предприятий мы открываем дорогу рост тарифов и перекладывание собственной безответственности на непрекращающегося потребителей”, — отметил эксперт.
По его словам, у Украины уже есть опыт передачи в управление частным компаниям водоканалов. С 2008 по 2014 год, по Украине часть водоканалов перешла в частное управление и была доведена до такого состояния, что даже на сегодняшний день через 10 лет не могут вернуть в первоначальное состояние, потому что на это не хватает денег.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинцы могут остаться без привычных услуг.
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