Путин возлагает большие надежды на Трампа: в Раде ошарашили замыслом РФ

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин снова пытается понравиться американскому президенту Дональду Трампу, считает нардеп Николай Княжицкий.
Трамп и Путин
Впрочем, по его словам, вчерашний день в Киеве показал, что в этой войне нет одинокой Украины. Есть коалиция самых мощных стран Европы и США. При этом политик обратил внимание, что именно коалиция, а не отдельные президенты или премьеры, заявила четко: первое — прекращение огня на 30 дней, а уже потом — переговоры.
Именно поэтому, по его мнению, Украина должна стоять твердо. Киев не должен идти ни на какие переговоры без прекращения огня.
Он добавил, если Россия хочет мира, пусть остановит убийства. Это будет единственным подлинным доказательством серьезности ее намерений, подытожил нардеп.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский отреагировал на предложение Путина начать прямые переговоры в Стамбуле.
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