Путин возлагает большие надежды на Трампа: в Раде ошарашили замыслом РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин снова пытается понравиться американскому президенту Дональду Трампу, считает нардеп Николай Княжицкий.

Трамп и Путин

"Путин по-прежнему хочет быть удобным для Трампа. Именно поэтому его обращение прозвучало ночью в вечерний прайм-тайм для Вашингтона. И именно поэтому он не исключил вчерашние ультиматумы от США и Европы. Он все еще надеется, что именно Соединенные Штаты вытащат его из этой войны победителем, — отметил нардеп.

Впрочем, по его словам, вчерашний день в Киеве показал, что в этой войне нет одинокой Украины. Есть коалиция самых мощных стран Европы и США. При этом политик обратил внимание, что именно коалиция, а не отдельные президенты или премьеры, заявила четко: первое — прекращение огня на 30 дней, а уже потом — переговоры.

"И если это позиция Европы, то отвечать на нее должна именно Европа. Не зеленый. Потому что Путин действительно не хочет переговоров. Он хочет капитуляции. А все, что происходит каждый день — новые атаки, новые жертвы, новые "шахеды" — просто способ торговаться для него. Это не мирные инициативы. Это террор", — подчеркнул Княжицкий.

Именно поэтому, по его мнению, Украина должна стоять твердо. Киев не должен идти ни на какие переговоры без прекращения огня.

"Потому что по путинскому сценарию — даже если мы согласимся на диалог — нас все равно продолжат убивать. Он не предлагает альтернатив. Он предлагает только насилие", – подчеркнул политик.

Он добавил, если Россия хочет мира, пусть остановит убийства. Это будет единственным подлинным доказательством серьезности ее намерений, подытожил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский отреагировал на предложение Путина начать прямые переговоры в Стамбуле.



