Главная Новости Политика Украины 2025 "Просто нет слов": нардеп обвинил власть в убийстве человека
"Просто нет слов": нардеп обвинил власть в убийстве человека

Алексей Гончаренко призывает открыть для них границу для выезда из страны во время войны в Украине.

3 сентября 2025, 16:35
Автор:
Slava Kot

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отреагировал на гибель 23-летнего мужчины во время незаконной попытки пересечь границу. По словам нардепа, парень мог бы остаться живым, если бы власти "приняли адекватные законы" и отменили ограничения на пересечение границы.

"Просто нет слов": нардеп обвинил власть в убийстве человека

Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко в Telegram опубликовал сообщение в котором критикует власти из-за запрета на свободный выезд для мужчин, действующего во время военного положения. Нардеп связал ограничение на пересечение границы со смертью мужчины в Одесской области.

"Ужасный случай в Одесской области: там 23-летний парень во время попытки нелегально перейти границу, был застрелен. ДБР уже открыло уголовное производство по факту превышения служебных полномочий. Но. Всего этого не было бы, если бы были открыты границы", — пишет депутат.

Гончаренко продолжил критиковать действующую власть, сравнив условия жизни в Украине с Северной Кореей.

"Этот молодой парень мог остаться в живых. И его де-факто убила действующая власть, которая не способна принять адекватные законы. И строит Северную Корею... Надо было создать эту систему, где люди запуганы. Где нет адекватных правил рекрутинга. Где существует только страх перед ТЦК и закрытой границей, Просто нет слов", — добавил нардеп и заявил, что у ВР "есть мой закон об отмене ограничений при пересечении границы".

1 сентября пограничный наряд заметил двух мужчин в Одесской области, пытавшихся незаконно пересечь границу. По требованию остановиться они не отреагировали. В ходе преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов. В результате один из беглецов, а именно 23-летний житель Харькова, погиб от огнестрельного ранения. Другого мужчину задержали на месте.

По этому факту возбуждено уголовное производство. Следователи ГБР проводят расследование, изъяли личные вещи погибшего и оружие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчинам до 22 лет не разрешат поехать за границу без этого документа.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая отреагировала на разрешение на выезд молодежи за границу.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/49496
