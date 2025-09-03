"Просто нет слов": нардеп обвинил власть в убийстве человека

Рубрики
Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отреагировал на гибель 23-летнего мужчины во время незаконной попытки пересечь границу. По словам нардепа, парень мог бы остаться живым, если бы власти "приняли адекватные законы" и отменили ограничения на пересечение границы.
Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко в Telegram опубликовал сообщение в котором критикует власти из-за запрета на свободный выезд для мужчин, действующего во время военного положения. Нардеп связал ограничение на пересечение границы со смертью мужчины в Одесской области.
Гончаренко продолжил критиковать действующую власть, сравнив условия жизни в Украине с Северной Кореей.
1 сентября пограничный наряд заметил двух мужчин в Одесской области, пытавшихся незаконно пересечь границу. По требованию остановиться они не отреагировали. В ходе преследования пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов. В результате один из беглецов, а именно 23-летний житель Харькова, погиб от огнестрельного ранения. Другого мужчину задержали на месте.
По этому факту возбуждено уголовное производство. Следователи ГБР проводят расследование, изъяли личные вещи погибшего и оружие.
