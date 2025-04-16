Продолжение мобилизации под угрозой: кто в Раде категорически против

Нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко фактически сразу после внесения президентом Верховной Рады законопроектов об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения общей мобилизации заявил, что не будет их поддерживать. Свою позицию политик объяснил тем, что до сих пор нет четких сроков службы.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Я вижу, как сейчас ТЦКшние патриоты, сидящие в хороших квартирах, ведут блоги и живут жизнь, рассказывают о геополитике, о сохранении государства и о том, что ни в коем случае нельзя голосовать против мобилизации. Все они либо имеют фейковое бронирование, либо просто подлизывают Офису президента. Конечно, очень удобная позиция – сесть на жо*у и размышлять о больших шахматных досках и геополитических оползнях", – возмутился нардеп.

Гончаренко отметил, что ему до сих пор непонятно одно: почему сохранение государства происходит всегда за счет бедных людей из деревень и маленьких городов.

"Почему одни – не полезны "на своем месте", а Стерненко (Сергей Стерненко – волонтер, общественный активист – ред.) – полезен? Просто потому, что у них нет денег на кофты по 20 тысяч гривен?", – задается вопросом политик.

Алексей Гончаренко говорит, что ему также непонятно, почему люди, уже четвертый год воюющие, не имеют права побыть со своим новорожденным ребенком более 10 дней? Почему они не имеют права на отдых? Почему они не вправе строить карьеру? Почему они – самая бесправная доля общества? В чем их вина? В том, что они пошли защищать страну, пока другие пили кофе в самых дорогих кафе Киева? Нардеп сразу просит не рассказывать ему о патриотизме, ведь патриотизм – это сохранение государства. И как раз четкие сроки службы – это и есть сохранение государства.

"Если бы Рада проголосовала мой законопроект, который я подал еще в 2023 году, — о том, что отслужил 18 месяцев и имеешь право на демобилизацию, — то не было бы бусиков, не было бы ТЦК, не было бы того бесправия, которое есть прямо сейчас. Люди бы спокойно шли в армию, зная, что у них есть выход через полтора года. И большинство оставалось бы в армии, или меняло подразделение на то, которое им более комфортно. И это – нормально", – заметил нардеп.

Алексей Гончаренко подчеркнул, чтобы сохранить государство и победить, нам нужны четкие сроки службы.

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