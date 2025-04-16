Продолжение мобилизации под угрозой: кто в Раде категорически против

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Кравцев Сергей
Нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко фактически сразу после внесения президентом Верховной Рады законопроектов об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения общей мобилизации заявил, что не будет их поддерживать. Свою позицию политик объяснил тем, что до сих пор нет четких сроков службы.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Гончаренко отметил, что ему до сих пор непонятно одно: почему сохранение государства происходит всегда за счет бедных людей из деревень и маленьких городов.
Алексей Гончаренко говорит, что ему также непонятно, почему люди, уже четвертый год воюющие, не имеют права побыть со своим новорожденным ребенком более 10 дней? Почему они не имеют права на отдых? Почему они не вправе строить карьеру? Почему они – самая бесправная доля общества? В чем их вина? В том, что они пошли защищать страну, пока другие пили кофе в самых дорогих кафе Киева? Нардеп сразу просит не рассказывать ему о патриотизме, ведь патриотизм – это сохранение государства. И как раз четкие сроки службы – это и есть сохранение государства.
Алексей Гончаренко подчеркнул, чтобы сохранить государство и победить, нам нужны четкие сроки службы.
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