«Продолжается наиболее интенсивная работа» с командой США: Зеленский ответил Трампу

Украинская сторона проводит "самую интенсивную за все время" работу с командой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Как подчеркнул глава государства, продолжается взаимодействие с партнерами, которые "хотят мира так же, как и мы" над соответствующими шагами для его достижения.

"На следующей неделе будет очень много работы здесь, в Европе, с Америкой в Саудовской Аравии. Мы готовим встречу, чтобы ускорить мир и сделать сильными основы безопасности. Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время. Много звонков. Тематика понятна.

Президент подчеркнул, что Украина настроена "максимально конструктивно".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп ответил, что будет делать, когда в Украине закончится оружие . Трамп в очередной раз вспомнил о "долге Украины" и заявил, что все может закончиться Третьей мировой. Свои новые заявления он сделал во время общения с журналистами.

"Сегодня вы опубликовали в соцсетях пост о том, что Россия "разносит" Украину. Почему бы не предоставить Украине системы ПВО? И что произойдет, когда у Украины закончится...", — спросили журналисты.

Трамп цинично ответил, когда он предоставит Украине оружие для защиты.



"Потому что мне важно понимать, что они хотят мира. А я этого еще не знаю. Если они не хотят урегулирования, мы пойдем. Потому что мы хотим урегулирования конфликта. И я всем этим занимаюсь, чтобы покончить с собой, прежде всего. Это — самое важное",- заявил он.