«Продолжается наиболее интенсивная работа» с командой США: Зеленский ответил Трампу

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Лиля Воробьева
Украинская сторона проводит "самую интенсивную за все время" работу с командой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Как подчеркнул глава государства, продолжается взаимодействие с партнерами, которые "хотят мира так же, как и мы" над соответствующими шагами для его достижения.
"На следующей неделе будет очень много работы здесь, в Европе, с Америкой в Саудовской Аравии. Мы готовим встречу, чтобы ускорить мир и сделать сильными основы безопасности. Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время. Много звонков. Тематика понятна.
Президент подчеркнул, что Украина настроена "максимально конструктивно".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп ответил, что будет делать, когда в Украине закончится оружие . Трамп в очередной раз вспомнил о "долге Украины" и заявил, что все может закончиться Третьей мировой. Свои новые заявления он сделал во время общения с журналистами.
Трамп цинично ответил, когда он предоставит Украине оружие для защиты.
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