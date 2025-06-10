Призывы Порошенко после обстрелов звучат цинично: требует ракеты, создание которых блокировало лично

Во вторник, 10 июня, Россия нанесла массированный удар по Украине — главный обстрел был направлен на Киев. Столицу атаковали ракеты на ударные дроны.

Перт Порошенко. Фото из открытых источников

Очередную массированную воздушную атаку на украинские города прокомментировал народный депутат Петр Порошенко, призвав предоставить ВСУ ракеты большой дальности. Однако при своей президентской каденции, как отметил политический эксперт Валентин Гладких, он блокировал создание таких вооружений и разваливал обороноспособность страны. По словам политического эксперта, такие призывы со стороны Порошенко звучат цинично, учитывая, что сам политик во время своего президентства сделал все возможное, чтобы развалить обороноспособность Украины.

Привел Гладких и некоторые самые громкие скандалы при президентской каденции Порошенко.

"За Порошенко его кум Свинарчук наладил поставку контрабандных запчастей с наценкой в 200-300%. Это был лишь один из ряда оборонных скандалов по уничтожению ВПК, в которых Порошенко играл ключевую роль. Он это все покрывал, фактически приглашая Путина напасть на Украину: взрывы на шести(!) военных складах в 2015-2018 годах, когда Украина потеряла более 210000 тонн боеприпасов — около 40% всех боеприпасов государства. Саботаж Порошенко создание ракетного комплекса "Нептун", который после его каденции начали производить и потопили им крейсер "Москву". Опять же, именно “Ленкузня” Порошенко продавала Госпогранслужбе свои же бронированные машины по завышенным ценам с откатами и сверхприбылями”, — рассказал эксперт.

Валентин Гладких привел сегодняшнее заявление народного депутата, в котором политик написал о слезах детей, недопустимости умиротворения Путина и требовал обеспечить ВСУ ракетами большой дальности. По мнению эксперта, такие высказывания являются "политическим цинизмом, к которому невозможно привыкнуть". Гладких отметил, что дети Порошенко никогда не спускались в метро под обстрелами и не слышали сирен, ведь живут не в Украине.

"Его сыновья — живут в Лондоне, а вся его семья вероятно использует нашу страну для обогащения. Об умиротворении Путина, Порошенко, вообще, лучше молчать. Ведь именно он благодарил, пожимал руку и обнимал диктатора, когда тот уже напал на Украину", — отмечает эксперт.

Гладких также отметил другие проблемы, с которыми столкнулся оборонный комплекс Украины во времена каденции Порошенко.

"В 2016 году, когда Порошенко был президентом, должен был быть принят 5-летний план обновления предприятий оборонно-промышленного комплекса и изготовления современного оружия. Программу Порошенко так и не утвердил, хотя Кабмин одобрил концепцию, а СНБО поставил четкие сроки. Это четкий ответ на сегодняшние требования Порошенко", — резюмировал эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Марина Порошенко пыталась поделить имущество.