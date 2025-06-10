Призывы Порошенко после обстрелов звучат цинично: требует ракеты, создание которых блокировало лично

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Кречмаровская Наталия
Во вторник, 10 июня, Россия нанесла массированный удар по Украине — главный обстрел был направлен на Киев. Столицу атаковали ракеты на ударные дроны.
Перт Порошенко. Фото из открытых источников
Очередную массированную воздушную атаку на украинские города прокомментировал народный депутат Петр Порошенко, призвав предоставить ВСУ ракеты большой дальности. Однако при своей президентской каденции, как отметил политический эксперт Валентин Гладких, он блокировал создание таких вооружений и разваливал обороноспособность страны. По словам политического эксперта, такие призывы со стороны Порошенко звучат цинично, учитывая, что сам политик во время своего президентства сделал все возможное, чтобы развалить обороноспособность Украины.
Привел Гладких и некоторые самые громкие скандалы при президентской каденции Порошенко.
Валентин Гладких привел сегодняшнее заявление народного депутата, в котором политик написал о слезах детей, недопустимости умиротворения Путина и требовал обеспечить ВСУ ракетами большой дальности. По мнению эксперта, такие высказывания являются "политическим цинизмом, к которому невозможно привыкнуть". Гладких отметил, что дети Порошенко никогда не спускались в метро под обстрелами и не слышали сирен, ведь живут не в Украине.
Гладких также отметил другие проблемы, с которыми столкнулся оборонный комплекс Украины во времена каденции Порошенко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Марина Порошенко пыталась поделить имущество.
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