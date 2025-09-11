logo

Главная Новости Политика Украины 2025 Присвоение звания Героя Украины Парубию теперь зависит от Зеленского: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Присвоение звания Героя Украины Парубию теперь зависит от Зеленского: детали

Президент рассмотрит петицию о присвоении звания Героя Украины Парубию

11 сентября 2025, 12:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Петиция о присвоении посмертного звания Героя Украины бывшему народному депутату и председателю Верховной Рады Андрею Парубию набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь его обязан рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский. Об этом стало известно на сайте электронных петиций.

Присвоение звания Героя Украины Парубию теперь зависит от Зеленского: детали

Андрей Парубий. Фото: из открытых источников

Соответствующее обращение было зарегистрировано 2 сентября. Его автором является Дмитрий Лавранюк.

Автор петиции отмечает, что Андрей Парубий посвятил свою жизнь служению Украины защите ее суверенитета, независимости и демократических ценностей.

"Он внес весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, а также сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Майдана во время событий 2013-2014 годов", — говорится в тексте петиции.

В петиции отмечается, что последовательная проукраинская позиция, приверженность государственным интересам, вклад в укрепление национальной безопасности и европейской интеграции Украины Парубия заслуживают высшей государственной награды – звания Героя Украины.

Отметим, Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Нападающий произвел несколько выстрелов в политика и скрылся. Эксспикер Верховной Рады погиб на месте. 2 сентября его похоронили на Лычаковском кладбище.

Читайте на портале "Комментарии" — российская пропаганда с 2014 года активно распространяла месседж о том, что Андрей Парубий чуть ли не личный враг Путина. Безусловно, он находился в расстрельных списках врага. Об этом в программе Натальи Мосейчук "Час переговоров наступил. Мосейчук Podcast" на YouTube-канале рассказал начальник ГУР МОУ (2015-2016), председатель Службы внешней разведки Украины (2020-2021), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.




