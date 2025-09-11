Присвоение звания Героя Украины Парубию теперь зависит от Зеленского: детали

Петиция о присвоении посмертного звания Героя Украины бывшему народному депутату и председателю Верховной Рады Андрею Парубию набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь его обязан рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский. Об этом стало известно на сайте электронных петиций.

Андрей Парубий. Фото: из открытых источников

Соответствующее обращение было зарегистрировано 2 сентября. Его автором является Дмитрий Лавранюк.

Автор петиции отмечает, что Андрей Парубий посвятил свою жизнь служению Украины защите ее суверенитета, независимости и демократических ценностей.

"Он внес весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, а также сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Майдана во время событий 2013-2014 годов", — говорится в тексте петиции.

В петиции отмечается, что последовательная проукраинская позиция, приверженность государственным интересам, вклад в укрепление национальной безопасности и европейской интеграции Украины Парубия заслуживают высшей государственной награды – звания Героя Украины.

Отметим, Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Нападающий произвел несколько выстрелов в политика и скрылся. Эксспикер Верховной Рады погиб на месте. 2 сентября его похоронили на Лычаковском кладбище.

