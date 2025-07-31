Принятие закона Зеленского о НАБУ и САП: в Раде ответили, что это изменяет

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Лиля Воробьева
Обнародование закона, восстанавливающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), фактически возвращение к ситуации, которая существовала до предварительного резонансного голосования. Об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Алексей Жмеренецкий, передает корреспондент УНИАН.
Верховная Рада Украины (фото из открытых источников)
В ответ на вопрос о принятии нового закона, который возвращает полномочия НАБУ и САП, Жмеренецкий отметил, что это "возвращение к тому, что было перед предварительным печальным голосованием".
Отдельно Жмеренецкий упомянул о норме, касающейся отпусков работников всех правоохранительных органов.
"В частности, предусмотрено, что отпуска для сотрудников НАБУ и САП должны быть приведены в соответствие с другими правоохранителями. В части ограничений выезда за границу", — пояснил он, напомнив, что ранее другие правоохранительные органы имели ограничения, тогда как для НАБУ и САП таких не было.
Кроме того, депутат сообщил, что в новом законе закреплены предохранители в виде "регулярных проверок силами внутренней безопасности Национального антикоррупционного бюро своих сотрудников на предмет возможного сотрудничества со страной-агрессором".