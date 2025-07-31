Принятие закона Зеленского о НАБУ и САП: в Раде ответили, что это изменяет

Обнародование закона, восстанавливающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), фактически возвращение к ситуации, которая существовала до предварительного резонансного голосования. Об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Алексей Жмеренецкий, передает корреспондент УНИАН.

Верховная Рада Украины (фото из открытых источников)

В ответ на вопрос о принятии нового закона, который возвращает полномочия НАБУ и САП, Жмеренецкий отметил, что это "возвращение к тому, что было перед предварительным печальным голосованием".

"Также в документе содержатся положения, направленные на усиление международного сотрудничества. В частности, по возвращению активов, полученных в результате коррупционной деятельности. Речь идет об укреплении способностей Агентства по возврату активов. Кроме того, введены нормы, предусматривающие возвращение сбежавших за рубеж коррупционеров", — прокомментировал .

Отдельно Жмеренецкий упомянул о норме, касающейся отпусков работников всех правоохранительных органов.

"В частности, предусмотрено, что отпуска для сотрудников НАБУ и САП должны быть приведены в соответствие с другими правоохранителями. В части ограничений выезда за границу", — пояснил он, напомнив, что ранее другие правоохранительные органы имели ограничения, тогда как для НАБУ и САП таких не было.

Кроме того, депутат сообщил, что в новом законе закреплены предохранители в виде "регулярных проверок силами внутренней безопасности Национального антикоррупционного бюро своих сотрудников на предмет возможного сотрудничества со страной-агрессором".

"Речь идет также о плановой проверке, которая продолжается и предусмотрена для всех правоохранительных органов, не только для НАБУ и САП, со стороны Службы безопасности Украины, относительно потенциального сотрудничества со страной-агрессором", — добавил Жмеренецкий.