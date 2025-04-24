Президент ЮАР сделал скандальное заявление о территориальных уступках Украины

Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса выразил мнение, что территориальные уступки со стороны Украины могут рассматриваться как один из ключевых элементов мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина.

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Комментируя вопросы журналистки NPR относительно возможного отказа Украины от части оккупированных территорий, Рамафоса отметил, что такие уступки рассматриваются как "одна из предпосылок мира". Впрочем, он подчеркнул, что первоочередной должна быть готовность сторон, прежде всего Украины, к безусловному прекращению огня.

"Именно прекращение огня, без дополнительных условий, может задать правильный тон для продолжения переговоров. Это должно стать базовым ингредиентом мирного процесса", — подчеркнул лидер ЮАР.

По его мнению, дипломатический путь остается единственным реалистическим вариантом достижения устойчивого мира.

Также Рамафоса заявил, что его страна "глубоко обеспокоена" продолжающейся войной, особенно гибелью мирного населения и уничтожением критической инфраструктуры Украины в результате российских атак.

Следует отметить, что идеи территориального компромисса активно обсуждаются на международной арене. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс выражался в духе возможного "обмена" территорий между Украиной и Россией в рамках мирного соглашения. В Вашингтоне при этом отмечают, что обе стороны получили "четкое предложение" о дорожной карте до прекращения войны.

Несмотря на это, украинские власти последовательно заявляют, что не согласятся ни на одну форму капитуляции или уступок, которые противоречат Конституции Украины и международному праву.

Портал "Комментарии" писал, что последние масштабные удары России по украинским городам не случайны — они напрямую связаны с процессом международных переговоров по завершению войны. Такое мнение в эфире Украинского радио озвучил военный эксперт и полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.