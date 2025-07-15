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Позорная практика должна прекратиться: нардепы не оставляют Кабмину выбора

Перезагрузку правительства требуют проводить максимально прозрачно

15 июля 2025, 21:20
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Кречмаровская Наталия

На этой неделе Украина, вероятно, получит новое правительство. Однако в парламенте отмечают необходимость заслушать доклады министров, покидающих должности.

Позорная практика должна прекратиться: нардепы не оставляют Кабмину выбора

Кабмин. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков подчеркнул, что перезагрузка правительства должна быть прозрачной. Заявил, что нардепы потребуют отчета министров перед увольнением и поименное голосование за новых чиновников.

"Уже завтра начнется процесс отставки действующего Кабинета Министров Украины, а на четверг намечено назначение нового состава Правительства. Мы будем настаивать на двух принципиальных вещах", — отметил он.

По словам политика, первое условие — каждый министр перед увольнением должен выйти на трибуну Верховной Рады и отчитаться перед украинцами о своей работе на должности.

"Позорная практика "просидеть в кресле министра, получая государственные деньги, а потом молча уйти с должности" должна наконец прекратиться", — подчеркнул Разумков.

Второе условие, по словам народного депутата, заключается в поименном голосовании за назначение нового состава правительства.

"Голосовать нужно отдельно за каждого кандидата, а не "пакетом", куда к адекватным представителям будут пытаться продвинуть людей, которых категорически нельзя допускать в государственное управление!", — отметил политик.

Разумков подчеркнул, что потребуют этого уже завтра в Верховной Раде.

"Ответственность должна быть ключевым фактором в принятии государственных решений. Потому что стране нужны не новые послушные винтики системы, а те, кто способен управлять государством во время войны, и выводить государство из глубочайшего кризиса", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский анонсировал новые "удары" по России.



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Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4271
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