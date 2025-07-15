Позорная практика должна прекратиться: нардепы не оставляют Кабмину выбора

На этой неделе Украина, вероятно, получит новое правительство. Однако в парламенте отмечают необходимость заслушать доклады министров, покидающих должности.

Кабмин. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков подчеркнул, что перезагрузка правительства должна быть прозрачной. Заявил, что нардепы потребуют отчета министров перед увольнением и поименное голосование за новых чиновников.

"Уже завтра начнется процесс отставки действующего Кабинета Министров Украины, а на четверг намечено назначение нового состава Правительства. Мы будем настаивать на двух принципиальных вещах", — отметил он.

По словам политика, первое условие — каждый министр перед увольнением должен выйти на трибуну Верховной Рады и отчитаться перед украинцами о своей работе на должности.

"Позорная практика "просидеть в кресле министра, получая государственные деньги, а потом молча уйти с должности" должна наконец прекратиться", — подчеркнул Разумков.

Второе условие, по словам народного депутата, заключается в поименном голосовании за назначение нового состава правительства.

"Голосовать нужно отдельно за каждого кандидата, а не "пакетом", куда к адекватным представителям будут пытаться продвинуть людей, которых категорически нельзя допускать в государственное управление!", — отметил политик.

Разумков подчеркнул, что потребуют этого уже завтра в Верховной Раде.

"Ответственность должна быть ключевым фактором в принятии государственных решений. Потому что стране нужны не новые послушные винтики системы, а те, кто способен управлять государством во время войны, и выводить государство из глубочайшего кризиса", — подытожил народный депутат.

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