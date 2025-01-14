Позиция Залужного: что даст ему преимущество на президентских выборах

Информация о том, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может пойти на президентские выборы, распространяется в сети давно. Однако нынешний посол Украины в Великобритании ни разу не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Политолог Олег Саакян в эфире КИЕВ24 прокомментировал позицию бывшего главкома. По его словам, ряд шагов Залужного свидетельствуют, что он рассуждает об участии в выборах. При этом политолог объяснил, что в условиях войны ни один из ответственных политиков не будет точно заявлять о готовности к выборам.

"Целый ряд, скажем, шагов, его свидетельствуют о том, что он не исключает такой возможности, но я не уверен, что он твердо ее принял. В условиях войны, в условиях, когда еще не защищена государственность украинская и не побежден враг, никто из ответственных политиков не будет заявлять о том, что он уже стартует на выборы, готовый к ним”, — предположил политолог.

Также, по его мнению, избранная позиция поможет Залужному сохранить больше поклонников.

“Залужному выгоднее отмалчиваться сейчас, поскольку статус посла позволяет говорить о хороших формальных вещах и отмалчиваться от ответов на любые вопросы. Потому что с его кредитом доверия, чтобы он ни сказал, это не понравится части украинцев, которые еще вчера поддерживали, а после этих слов могут разочароваться в нем”, — отметил эксперт.

Напомним, что в декабре 2024 года бывший Главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, как писал портал "Комментарии", выпустил первую книгу по трилогии. Называется книга — "Моя война".



