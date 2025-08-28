Появятся на бумаге: Зеленский рассказал, когда появятся гарантии безопасности для Украины

Украина вместе с международными союзниками работает над созданием письменной конфигурации гарантий безопасности, которую планируют представить на следующей неделе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Как отметил Зеленский, в ходе общения стороны подробно обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины. В настоящее время советники по национальной безопасности тщательно прорабатывают каждый элемент будущего документа, чтобы обеспечить его максимально качественное наполнение.

"На следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге. Президент Эрдоган сообщил, что вовлекает в процесс своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в обеспечении безопасности, в том числе и в Черном море", — отметил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил, что Украина готовится к переговорам с РФ. На этой неделе в Украине планируют контакты со странами, которые могут стать площадкой для переговоров с Россией. Речь идет, в частности, о Турции, уже принимавшей несколько раундов украинско-российских переговоров, а также государства Европы и региона Персидского залива. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации во вторник, 26 августа.

"С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну закончить. Важно, чтобы партнеры это подтвердили. И дальше все будет зависеть исключительно от воли лидеров мира, прежде всего от США", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что для эффективного давления на Россию нужны "новые шаги, новое давление, санкции и тарифы". Все это должно быть предварительно подготовлено, чтобы результативно использовать при переговорах.

