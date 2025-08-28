Появятся на бумаге: Зеленский рассказал, когда появятся гарантии безопасности для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Украина вместе с международными союзниками работает над созданием письменной конфигурации гарантий безопасности, которую планируют представить на следующей неделе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Как отметил Зеленский, в ходе общения стороны подробно обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины. В настоящее время советники по национальной безопасности тщательно прорабатывают каждый элемент будущего документа, чтобы обеспечить его максимально качественное наполнение.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский заявил, что Украина готовится к переговорам с РФ. На этой неделе в Украине планируют контакты со странами, которые могут стать площадкой для переговоров с Россией. Речь идет, в частности, о Турции, уже принимавшей несколько раундов украинско-российских переговоров, а также государства Европы и региона Персидского залива. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации во вторник, 26 августа.
Президент добавил, что для эффективного давления на Россию нужны "новые шаги, новое давление, санкции и тарифы". Все это должно быть предварительно подготовлено, чтобы результативно использовать при переговорах.