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Потенциальные кандидаты в президенты: как Буданов может повлиять на результаты выборов

Роль Буданова может быть решающей на выборах: Кочетков

сегодня, 17:32
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Кречмаровская Наталия

Украинский политикум бурлит из-за информации о возможном проведении президентских выборов уже в ближайшее время. И хотя официально новости о подготовке к волеизъявлению опровергают, эксперты анализируют вероятных кандидатов и симпатии граждан.

Потенциальные кандидаты в президенты: как Буданов может повлиять на результаты выборов

Фото из открытых источников

Так, опрос социологической компании Socis "Общая ситуация в Украине. Барометр, март, 2025" показал, что больше всего украинцы доверяют бывшему главкому Валерию Залужному. Его поддерживают 62% опрошенных. Уровень доверия к действующему президенту Владимиру Зеленскому составляет 50,5%. Начальник ГУР Кирилл Буданов занимает третье место – 46,2%.

Присутствие Буданова в тройке лидеров общественного доверия и его потенциальное участие в выборах, по мнению экспертов, могут определить результат президентской гонки. Отмечается, что украинцы выражают более высокий уровень доверия к военным, что и обусловит ход и результат будущей избирательной кампании.

По словам политолога Александра Кочеткова, Кирилл Буданов, уровень доверия которого близок к двум другим потенциальным кандидатам, остается несколько в тени.

"Начальник ГУР тоже достаточно публичен, при этом имеет даже лучшие электоральные позиции, хотя бы потому, что его будет трудно обвинить в просчетах и поражениях на фронте, в отличие от Залужного", — отметил Кочетков.

Эксперты акцентируют внимание на важной роли Буданова, особенно в контексте неопределенности по участию в выборах Залужного.

По мнению Кочеткова, глава ГУР располагает широкими возможностями для самостоятельного похода в топ-политику и блокирования с другими политическими деятелями и политическими силами.

"С Зеленским и Залужным почти все понятно — они выглядят жесткими конкурентами, а вот относительно Буданова электорального тумана гораздо больше", — отметил политолог.

Примечательно, что на фоне высокого доверия к военному корпусу представители "старой политической гвардии" теряют позиции. Уровень общественного недоверия к Юлии Тимошенко составляет 81,6%, а к Петру Порошенко – 76,7%. Эти показатели, по мнению экспертов, свидетельствуют о глубоком репутационном кризисе бывших лидеров и растущем запросе на новые политические фигуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал об уровне доверия к Залужному и Буданову.




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Источник: https://facebook.com/story.php?story_fbid=3840137419579836&id=100007508473639&rdid=JO8uKXMBvSUGZltl
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