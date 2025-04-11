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Кречмаровская Наталия
В четверг появилась информация о том, что посол США в Украине Бриджит Бринк уходит с поста. Работу Бринк и вообще американского посольства прокомментировала народная депутат Украины Марьяна Безуглая.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Нардепка вспомнила Временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин, занимавшую должность до Бриджит Бринк.
По ее словам, день СБУ 25 марта 2022 был бы уже с новым законом. При этом она отметила, что далеко не всем сотрудникам СБУ хотелось бы праздновать.
А вот работой Бринк нардепка несколько разочарована – не увидела в ней ни свободы, ни пассионарности, ни желания глубже погрузиться в процессы. Безуглая отметила, что посольство при Бринк полностью прекратило любую помощь и деятельность по реформе СБУ.
Безуглая заметила, что при нынешних геополитических обстоятельствах трудно надеяться на что-то. Поэтому нардепка не дала никаких прогнозов по США или посольству.
Напомним, что Безуглая, как писал портал "Комментарии", предупредила, что Украину сливают.
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