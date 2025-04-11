Посольство США в Украине попало в немилость: чем недовольна Безуглая

В четверг появилась информация о том, что посол США в Украине Бриджит Бринк уходит с поста. Работу Бринк и вообще американского посольства прокомментировала народная депутат Украины Марьяна Безуглая.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Нардепка вспомнила Временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин, занимавшую должность до Бриджит Бринк.

"Кристина имела решимость помогать и бороться за то, чтобы реформа СБУ состоялась. Она не сторонилась коммуникации и реагировала на запросы. Я тогда вела этот проект и реформу СБУ практически удалось проголосовать во втором чтении, если бы не полномасштабное вторжение России", — напомнила Безуглая.

По ее словам, день СБУ 25 марта 2022 был бы уже с новым законом. При этом она отметила, что далеко не всем сотрудникам СБУ хотелось бы праздновать.

"У нас была бы урегулированная контрразведка, которая до сих пор законодательно ограничена группой Портнова с подачи россиян. И Квин в это вникала", — подытожила Безуглая.

А вот работой Бринк нардепка несколько разочарована – не увидела в ней ни свободы, ни пассионарности, ни желания глубже погрузиться в процессы. Безуглая отметила, что посольство при Бринк полностью прекратило любую помощь и деятельность по реформе СБУ.

"Поэтому считаю, что уже знаменитая реакция Бринк на российскую ракету, которая убила детей в Кривом Роге, не случайность, а лишь проявление общих тенденций. Тем не менее, спасибо госпоже Бринк за всю другую гуманитарную и координационную работу, за помощь нашему государству", — отметила нардепка.

Безуглая заметила, что при нынешних геополитических обстоятельствах трудно надеяться на что-то. Поэтому нардепка не дала никаких прогнозов по США или посольству.

Напомним, что Безуглая, как писал портал "Комментарии", предупредила, что Украину сливают.



