После вопроса Стефанчуку от депутатов Порошенко парламент перестал работать (ВИДЕО)

Народные депутаты от Европейской солидарности заблокировали работу Верховной Рады на фоне решения СНБО о введении санкций против их лидера Петра Порошенко.

Депутаты Порошенка заблокировали ВР

"Депутаты Порошенко заблокировали работу Парламента. На сегодняшний день работа закончена. Оказывается, единственным гарантом нашей Государственности является "жму руку, обнимаю", — отметила нардеп Лиза Богуцкая.

При этом, как сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, сегодняшнее заседание парламента длилось ровно одну минуту, поскольку спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, якобы, не ответил на вопрос, голосовал ли он за введение санкций против "лидера оппозиции", который "спасал государство", пока "Зеленский скакал где-то по саунам".

Кроме того, во время прямой трансляции Геращенко назвала вице-спикера Александра Корниенко "служителем Банковой". Такие заявления возмутили народного депутата, попросившего его не оскорблять. При этом он отметил, что никогда не позволял себе оскорблять Геращенко. Он призвал всех сбрасывать видео, если у них такое есть, где он "оскорбляет Геращенко". За каждое видео политик пообещал сразу отправлять донаты ВСУ в размере 5 тысяч гривен. Также он призвал Геращенко поступить так же, впрочем, она проигнорировала такой призыв.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля ввел санкции против пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, сообщает Forbes ссылаются на источники в СНБО и в окружении Порошенко. Как заявил один из собеседников Forbes, санкции могли ввести в соответствии со статьей о государственной измене. Также есть предположения, что Порошенко могут уже в ближайшее время арестовать.



