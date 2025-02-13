logo

BTC/USD

95878.63

ETH/USD

2634.99

LTC/USD

119.70

USD/UAH

41.99

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 После вопроса Стефанчуку от депутатов Порошенко парламент перестал работать (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

После вопроса Стефанчуку от депутатов Порошенко парламент перестал работать (ВИДЕО)

Депутаты «Европейской солидарности» сорвали работу Рады из-за информации о санкциях, наложенных на Порошенко

сегодня, 11:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Народные депутаты от Европейской солидарности заблокировали работу Верховной Рады на фоне решения СНБО о введении санкций против их лидера Петра Порошенко.

После вопроса Стефанчуку от депутатов Порошенко парламент перестал работать (ВИДЕО)

Депутаты Порошенка заблокировали ВР

"Депутаты Порошенко заблокировали работу Парламента. На сегодняшний день работа закончена. Оказывается, единственным гарантом нашей Государственности является "жму руку, обнимаю", — отметила нардеп Лиза Богуцкая.

При этом, как сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, сегодняшнее заседание парламента длилось ровно одну минуту, поскольку спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, якобы, не ответил на вопрос, голосовал ли он за введение санкций против "лидера оппозиции", который "спасал государство", пока "Зеленский скакал где-то по саунам".

Кроме того, во время прямой трансляции Геращенко назвала вице-спикера Александра Корниенко "служителем Банковой". Такие заявления возмутили народного депутата, попросившего его не оскорблять. При этом он отметил, что никогда не позволял себе оскорблять Геращенко. Он призвал всех сбрасывать видео, если у них такое есть, где он "оскорбляет Геращенко". За каждое видео политик пообещал сразу отправлять донаты ВСУ в размере 5 тысяч гривен. Также он призвал Геращенко поступить так же, впрочем, она проигнорировала такой призыв.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля ввел санкции против пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, сообщает Forbes ссылаются на источники в СНБО и в окружении Порошенко. Как заявил один из собеседников Forbes, санкции могли ввести в соответствии со статьей о государственной измене. Также есть предположения, что Порошенко могут уже в ближайшее время арестовать.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости