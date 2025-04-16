Посланнику Трампа конкретно указали на его место из-за "территориального вопроса"

В рамках любого мирного процесса Киев не пойдет на уступки, связанные с территориями, захваченными Россией. Об этом во время брифинга сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Стив Виткофф. Фото: Reuters

В частности, он прокомментировал заявление специального посланника президента США Стива Виткоффа, отметившего, что Россия в переговорах фокусируется исключительно на вопросе так называемых "пяти территорий".

"Украина остается единственным и неделимым государством в пределах своих международно признанных границ. Эта позиция является принципиальной и неизменной", — подчеркнул Тихий.

Он также подчеркнул, что в более широком контексте мирного урегулирования речь идет не только о прекращении огня, но и о полном завершении войны. И в этом процессе Украина имеет три неоспоримых принципа.

Прежде всего, речь идет о неприятии аннексии — Киев никогда не признает ни одну из оккупированных Россией территорий российскими. Второй момент – это защита обороноспособности — Украина не согласится ни на какие ограничения своих вооруженных сил или военной помощи от международных партнеров. Наконец, важно не забывать о праве на союзнические решения — ни одна третья страна не будет иметь права вето на выбор Украины относительно вступления в оборонные или политические союзы.



Тихий добавил, что эти принципы не позиция "по принципу", а юридически обоснованные права, закрепленные международным правом и Уставом ООН.

"Это не фантазии Украины. Это четкие положения международного права, которые мы имеем право защищать и на которых будем настаивать на каждом этапе будущего мирного урегулирования", — резюмировал представитель.

Портал "Комментарии" писал, что немыслимая атака российских войск на Сумы привлекла внимание к северному областному центру. Эксперты сходятся во мнении, что с одной стороны, атакуя приграничья Сумской области, Путин хочет растянуть оборонительные линии Украины, а, с другой стороны, создать видимость прогресса оккупантов на фронте – даже тогда, когда изнурительная война Москвы на востоке заходит в кровавый тупик.