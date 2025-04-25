Порошенко рассказывает в Европе о диктатуре в Украине, играя на руку российской пропаганде – эксперт

Петр Порошенко во время визита в Европу делает заявления, которые вредят стране, потому что их в своих целях использует российская пропаганда, пишет политический эксперт Валентин Гладких.

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

По его словам, общаясь с политиками и государственными деятелями из европейских государств, политик движется в контексте российских нарративов, цель которых – настроить западный мир против Украины.

"Лидер самой богатой фракции "Европейская солидарность" отправился в вояж в ЕС с двумя чемоданами: в одной — жалобы на якобы „репрессии“ против себя, во второй — заявления, что в Украине злоупотребляют военным положением. Фразы о злоупотреблении военным положением сразу подхватили на болотах — роспропагандисты упорно размахивают заявлением Петра перед Вашингтоном: видите, даже внутри Украины считают, что здесь не с кем договариваться. За эти слова Порошенко в Москве жмут руку и обнимают, как обычно", – пишет эксперт.

Он отмечает, что Порошенко вместо дипломатической функции доносит позицию Украины в мир, в поездках решает свои личные политические вопросы.

"Доехав наконец в Германию на заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО, Порошенко взял слово и высказал критические замечания относительно действий украинской власти", — отмечает эксперт.

По словам Гладких, подобные действия Порошенко носят длительный и системный характер и носят негативные последствия для Украины.

"Раньше Порошенко даже обращался в Еврокомиссию с просьбой приостановить процедуру вступления Украины в ЕС из-за запрета ему выезда в Лондон на празднование дня рождения сына. То есть он действует по принципу – "чем хуже стране, тем лучше ему". Именно поэтому этими заявлениями Порошенко подыгрывает своему давнему партнеру Путину и пытается испортить отношение к Украине в ЕС".

Как сообщалось , в рамках акции "Сыновей политиков – на фронт!" были собраны средства для возвращения в Украину сына Петра Порошенко Алексея. Однако из-за его нежелания возвращаться на Родину средства потратили на ремонт военных авто для экипажей БПЛА, а один из дронов-камикадзе иронически назвали "Алёшей".