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Станислав Молчанов
Петр Порошенко во время визита в Европу делает заявления, которые вредят стране, потому что их в своих целях использует российская пропаганда, пишет политический эксперт Валентин Гладких.
Петр Порошенко (фото из открытых источников)
По его словам, общаясь с политиками и государственными деятелями из европейских государств, политик движется в контексте российских нарративов, цель которых – настроить западный мир против Украины.
Он отмечает, что Порошенко вместо дипломатической функции доносит позицию Украины в мир, в поездках решает свои личные политические вопросы.
По словам Гладких, подобные действия Порошенко носят длительный и системный характер и носят негативные последствия для Украины.
"Раньше Порошенко даже обращался в Еврокомиссию с просьбой приостановить процедуру вступления Украины в ЕС из-за запрета ему выезда в Лондон на празднование дня рождения сына. То есть он действует по принципу – "чем хуже стране, тем лучше ему". Именно поэтому этими заявлениями Порошенко подыгрывает своему давнему партнеру Путину и пытается испортить отношение к Украине в ЕС".
Как сообщалось , в рамках акции "Сыновей политиков – на фронт!" были собраны средства для возвращения в Украину сына Петра Порошенко Алексея. Однако из-за его нежелания возвращаться на Родину средства потратили на ремонт военных авто для экипажей БПЛА, а один из дронов-камикадзе иронически назвали "Алёшей".
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