Порошенко обвинил Зеленского: что не понравилось экспрезиденту

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего лидера страны Владимира Зеленского в авторитарном стиле управления. По его словам, действующая власть использует войну для политических расправ с конкурентами, в том числе с Порошенко.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Петр Порошенко в интервью британскому изданию The Times назвал санкции против себя "незаконными" и политически мотивированными, намекнув, что это сигнал для других потенциальных соперников президента. В разговоре с журналистами Порошенко заявил, что санкции против него были введены не из соображений безопасности, а из личной неприязни президента Зеленского.

"Почему он это делает? Потому что он ненавидит меня биологически, на химическим уровне... И, честно говоря, я тоже не люблю Зеленского. Но никогда во время войны я не делал ничего враждебного по отношению к нему... Я избранный человек", — сказал Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что является лидером второй по численности парламентской фракции и решение не допустить его к сессиям Верховной Рады назвал нарушением Конституции. Экс-президент также сравнил действия украинских властей с практиками в России.

"Сегодня Порошенко, завтра Залужный, послезавтра кто-то еще. Это авторитаризм", — добавил Порошенко.

Санкции против Порошенко были введены 13 февраля 2025 года указом президента Зеленского. В них вошли блокировка активов, запрет на выезд за границу, ограничение в финансовых операциях, лишение государственных наград и запрет на посещение парламентских заседаний. Причиной введения санкций в указе объяснили "созданием угроз национальной безопасности и содействием террористической деятельности".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Порошенко не доверяют почти 80% украинцев.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский объяснил, почему ввел санкции против Арестовича.