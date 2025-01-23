Порошенко может получить контроль над ТРЦ "Гулливер" через подставную структуру

Один из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева "Гулливер" может попасть под контроль бывшего президента Петра Порошенко и его союзников в рамках коррупционной схемы. Об этом сообщил политтехнолог Олег Постернак.

Петр Порошенко. Фото: 5.ua

"Ценные активы не появляются без причин. Теперь под пристальным контролем оказался один из наиболее значимых объектов Киева — ТРЦ "Гулливер". Ходят слухи, что этот объект может перейти к кому? К Петру Порошенко и его окружению", – отметил эксперт.

Он добавил, что Порошенко и его партнеры испытывают финансовые трудности.

"Аналитики движения "Честно" обнаружили, что партия Порошенко злоупотребляла бюджетными средствами на сумму 167 миллионов гривен. Поэтому вполне возможно, что они ищут способы для финансового восстановления. Поскольку все сделки могут быть оформлены через подставные компании, это позволяет избежать прямой связи с Порошенко", — объяснил эксперт.

Постернак отметил, что недавно объявленный конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" от АРМА может быть частью этой схемы.

"Скорее всего, союзники Порошенко ищут пути, чтобы захватить этот объект. Среди них особенно выделяется Грановский, имеющий опыт в управлении торговыми центрами и тесно связанный с бизнесменом Адамовским. Вероятно, он обратился к Адамовскому, чья компания "Алакор" Сити" владеет ТЦ Art Mall. Эта компания уже принимала участие в конкурсе на управление "Гулливером" и заняла третье место. Параллельно соратники Порошенко пытались найти выход на руководство АРМА и им это удалось из-за заместителя главы агентства", — пояснил Постернак.

По его словам, для уменьшения подозрений компания, связанная с Порошенко, сначала заняла третье место в конкурсе, но сейчас началась грязная кампания против участников, получивших первые два места.

"Вполне вероятно, что после устранения конкурентов победу одержит "чистая" компания, и ТРЦ "Гулливер" окажется под контролем Порошенко и его окружения", — подытожил политтехнолог.

Ранее "Комментарии" сообщали, что, по данным СМИ, народный депутат Петр Порошенко якобы использует донаты , которые украинцы сбрасывают на его благотворительный фонд для армии, для собственного обогащения, используя разные схемы.