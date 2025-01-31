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Порошенко может избежать наказания в ВР: при чем здесь Европа

Потураев подтвердил, что он поддерживает отстранение Порошенко от работы в Верховной Раде, однако выразил обеспокоенность тем, как это может быть оценено в Европе, ссылаясь на принцип "соразмерности наказания" в европейском праве.

сегодня, 16:05
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Клименко Елена

Лидер партии "Европейская Солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко могут отстранить от заседаний Верховной Рады всего на три дня вместо полугода. Это решение обусловлено тем, что в Европе длительное отстранение может быть воспринято как чрезмерное наказание. Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил глава парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике от "Слуги народа" Никита Потураев.

Порошенко может избежать наказания в ВР: при чем здесь Европа

Петр Порошенко. Фото: 24 Канал

"Я считаю, что если бы не было войны, то, согласно регламенту, максимальное наказание для Порошенко могло быть только отстранение на три заседания, то есть три дня. И, по моему мнению, есть проблема в том, что у нас нет отдельных сессий — есть одно заседание с перерывами, поэтому отстранение на полгода может выглядеть чрезмерным наказанием, которое в Европе будет воспринято отрицательно.

Потураев подтвердил, что он поддерживает отстранение Порошенко от работы в Верховной Раде, однако выразил обеспокоенность тем, как это может быть оценено в Европе, ссылаясь на принцип "соразмерности наказания" в европейском праве.

Депутат также надеется, что регламентный комитет найдет решение, не включающее длительного отстранения на полгода.

Отвечая на вопрос о целесообразности тратить время на рассмотрение таких вопросов во время войны, Потураев отметил, что ожидал от Порошенко публичных извинений

"Если бы Порошенко потратил хотя бы 10 секунд, чтобы сказать "я ошибся", это помогло бы избежать таких заседаний, потому что в условиях войны все мы находимся в стрессе", — подытожил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что один из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева "Гулливер" может попасть под контроль бывшего президента Петра Порошенко и его союзников в рамках коррупционной схемы.



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Источник: https://youtu.be/7y5u369doWA
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