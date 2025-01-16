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Главная Новости Политика Украины 2025 Порошенко хотел «мошенническим методом» уехать из Украины: Стефанчук рассказал подробности
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Порошенко хотел «мошенническим методом» уехать из Украины: Стефанчук рассказал подробности

У Порошенко было разрешение на выезд за границу, но не в те даты, когда он пытался покинуть Украину

сегодня, 16:46
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Ткачик Олеся

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что с удивлением услышал информацию о том, что народный депутат Петр Порошенко вчера вечером отправился в командировку на встречу с лидером Европейской народной партии, но его не выпустили за границу.

Порошенко хотел «мошенническим методом» уехать из Украины: Стефанчук рассказал подробности

Петр Порошенко

Действительно, говорит Стефанчук, у народного депутата Порошенко была подписана командировка для участия в заседании Политической ассамблеи Европейской народной партии, которое проходило 13-14 января в городе Брюсселе. С учетом логистики народный депутат в своем заявлении попросил отправить его с 11 января (дата выезда) до 15 января (дата возвращения).

"Наверное, народный депутат самостоятельно принял решение не ехать в эту командировку, о чем свидетельствует его регистрация и фактическое присутствие в зале заседаний Верховной Рады Украины в течение дней, на которые была запланирована командировка", — сообщил Стефанчук.

Кроме того, он подчеркнул, что с юридической точки зрения командировка не просто дает возможность выехать из Украины в определенные дни, а должна иметь правовую цель.

"Поэтому причина и правовая цель, с которой народному депутату Украины Петру Порошенко понадобилось вчера вечером, 15 января, выехать за пределы Украины якобы на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии, завершившееся накануне, 14 января, в 13 часов, мне неизвестна", — сообщил Стефанчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Порошенко неоднократно попадал в скандалы с заграничными командировками. В частности, летом прошлого года спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук не выпускал его в США на съезде Республиканской партии.




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Источник: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid02u5vF3FGHCVtNWTXWXPbiBahiQNDN3JJC7KFDoxXumgPeXMNPe3D3EjmxSnHGVoUhl
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