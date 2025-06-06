Порошенко фактически лишил украинцев права покупать землю: детали скандала

Эксперт Петр Олещук заявил, что аграрный рынок Украины оказался под контролем компаний, связанных с Петром Порошенко. Массовая скупка сельскохозяйственных земель структурами, приближенными к пятому президенту, якобы фактически заблокировала доступ украинцев к рынку. По словам эксперта, как пишет "Экономическая правда", семья Порошенко уже контролирует более 120 тысяч гектаров, а компания "Укрпроминвест-Агро" продолжает скупать самые ценные участки, усиливая рыночное присутствие.

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Олещук считает, что Порошенко создал монополию, сделавшую покупку земли недостижимой для большинства граждан. Он призвал правоохранителей расследовать возможные махинации, отметив использование админресурса еще во время президентской каденции политика. Тогда, по данным Следствие.info, компании Порошенко незаконно перерегистрировали арендованную фермерами землю через электронный реестр, несмотря на действующие договоры.

Сын политика Алексей Порошенко сейчас официально контролирует компанию, находясь при этом в Лондоне, где, по словам эксперта, избегает мобилизации. Аналитик напомнил также, что движение "Честно" называло действия Порошенко примером политической коррупции, рейдерства и злоупотребления властью.

В 2024 году, по декларации, Петр Порошенко задекларировал более 4,6 млрд грн дохода – это в 30 раз больше, чем до войны. Эксперт предупреждает: если политик и дальше будет определять цены на землю — завтра он будет решать, кому вообще разрешено на ней жить.

Как уже писали "Комментарии", народный депутат Украины Петр Порошенко, на которого ввели санкции, предположительно пытался обойти ограничения и сохранить контроль над своими наиболее прибыльными активами. Супруги пытались распределить имущество в судебном порядке. Соответствующий иск в Крыжопольский районный суд Винницкой области подала Марина Порошенко в марте 2025 года.