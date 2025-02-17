"Подписывайтесь и пристегивайте пояса безопасности": Безуглая запустила YouTube-канал и пригрозила Сырскому

Народная депутат Украины Маряна Безуглая несколько недель назад анонсировала запуск своего YouTube канала, однако старт несколько раз откладывала. В понедельник, 17 февраля, она написала в Telegram:

Фото портал "Комментарии"

"Всем приветствие! Наконец-то запускаю свою видеоплощадку. Подписывайтесь и пристегивайте пояса безопасности”.

Безуглая опубликовала первое видео, в котором рассказала о формате канала, с кем готова разговаривать и что готовы рассказывать военные на камеру. Не обошлось без обращения к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, решение которого Безуглая постоянно критикует.

“Александр Станиславович, приготовьтесь. Я надеюсь, что мы все-таки доадвокатируем ваше увольнение, но вопрос не об отдельных людях, это вопрос о системе. А системные изменения возможны только когда общество военное, гражданское готово к этим изменениям и максимально их толкает”, — отметила нардепка.

Также Безуглая показала видео, которое использовалось для вступления в "Слугу народа". Нардепка объяснила, что это была часть собеседования.

Напомним, что народная депутат Украины Марьяна Безуглая известна своей критикой, как писал портал “Комментарии”, набросилась на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Нардепка рассказала, что считает циничным.

"Верхом цинизма является публиковать в каком-то поздравлении с Днем рождения своему бывшему начальнику Генерального штаба Шаптале фото, где они стоят на коленях во время похорон Да Винчи", — отметила Безуглая.

Нардепка подчеркнула, что они сделали все, чтобы Да Винчи и такие, как он, погибли и не передали свой опыт.

“Фарисеи. И это тогда, когда в стране было полно людей и надежд, когда можно было изменить в армии ВСЕ”, — подчеркнула народная депутат.

Также она перечислила ошибки бывшего командования ВСУ.