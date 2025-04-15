Почему Залужный заявил, что каждый украинец должен быть готов умереть, а затем убивать врага

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал ряд заявлений о войне. В частности, он заявил, что каждый украинец в условиях войны должен сделать 2 важных решения: не испугаться умереть и быть готовым убивать.

Валерий Залужный

"Умереть за Украину – этого мало", – заявил бывший главком.

Он добавил, что Россия воюет с украинской культурой и идентичностью, которая и дает мотивации нации защищать свою Родину.

На это заявление Залужного отреагировал политический эксперт Юрий Гаврилечко.

"Как можно увидеть, логика следующая: прежде всего – умереть, а потом (потому что этого мало) – научиться убивать. Понятно, что сделать что-то подобное в реальной жизни невозможно, потому что мертвые уже ничему научиться не могут... Так не ошибся ли экс-главком? А?" – спрашивает эксперт.

Он напомнил, что Залужный во время широкомасштабного вторжения, когда работал главкомом, сумел написать и защитить диссертацию и получить степень доктора философии. Кроме того, он успел написать трехтомник о войне. Именно поэтому, говорит эксперт, он просто не мог ошибиться по делу в двух действиях.

"Тогда что же произошло? Как говорят "где логика"? А логика, скорее всего, в том, что мы увидели промоушн новой книги посла-художника! Книги о будущем зомби-апокалипсисе, когда мертвые станут в ряды и отомстят! Что-то вроде ситуации на Датомыре или Джеанозисе в период войн клонов из Вселенной Звездных Войн. И называться эта книга может где-то так: Undead army is back in action!" – иронизирует эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Залужный считает идеи "русского мира" злом, которое стремится уничтожить Украину.





