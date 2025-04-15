logo

BTC/USD

86014.79

ETH/USD

1642.09

LTC/USD

77.41

USD/UAH

41.35

EUR/UAH

47.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Почему Залужный заявил, что каждый украинец должен быть готов умереть, а затем убивать врага
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Залужный заявил, что каждый украинец должен быть готов умереть, а затем убивать врага

Залужный сделал ряд заявлений о войне, среди них и о готовности каждого украинца к смерти

сегодня, 15:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал ряд заявлений о войне. В частности, он заявил, что каждый украинец в условиях войны должен сделать 2 важных решения: не испугаться умереть и быть готовым убивать.

Почему Залужный заявил, что каждый украинец должен быть готов умереть, а затем убивать врага

Валерий Залужный

"Умереть за Украину – этого мало", – заявил бывший главком.

Он добавил, что Россия воюет с украинской культурой и идентичностью, которая и дает мотивации нации защищать свою Родину.

На это заявление Залужного отреагировал политический эксперт Юрий Гаврилечко.

"Как можно увидеть, логика следующая: прежде всего – умереть, а потом (потому что этого мало) – научиться убивать. Понятно, что сделать что-то подобное в реальной жизни невозможно, потому что мертвые уже ничему научиться не могут... Так не ошибся ли экс-главком? А?" – спрашивает эксперт.

Он напомнил, что Залужный во время широкомасштабного вторжения, когда работал главкомом, сумел написать и защитить диссертацию и получить степень доктора философии. Кроме того, он успел написать трехтомник о войне. Именно поэтому, говорит эксперт, он просто не мог ошибиться по делу в двух действиях.

"Тогда что же произошло? Как говорят "где логика"? А логика, скорее всего, в том, что мы увидели промоушн новой книги посла-художника! Книги о будущем зомби-апокалипсисе, когда мертвые станут в ряды и отомстят! Что-то вроде ситуации на Датомыре или Джеанозисе в период войн клонов из Вселенной Звездных Войн. И называться эта книга может где-то так: Undead army is back in action!" – иронизирует эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Залужный считает идеи "русского мира" злом, которое стремится уничтожить Украину.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0QeTfy88Mc8BoyviBwyF2A3pnDFAxPeUhLZSwTtt9iZ2dSXwMMmc2PWqsMVCiQjRKl&id=100009339910671&locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости