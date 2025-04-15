Почему Залужный заявил, что каждый украинец должен быть готов умереть, а затем убивать врага

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Ткачик Олеся
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал ряд заявлений о войне. В частности, он заявил, что каждый украинец в условиях войны должен сделать 2 важных решения: не испугаться умереть и быть готовым убивать.
Валерий Залужный
Он добавил, что Россия воюет с украинской культурой и идентичностью, которая и дает мотивации нации защищать свою Родину.
На это заявление Залужного отреагировал политический эксперт Юрий Гаврилечко.
Он напомнил, что Залужный во время широкомасштабного вторжения, когда работал главкомом, сумел написать и защитить диссертацию и получить степень доктора философии. Кроме того, он успел написать трехтомник о войне. Именно поэтому, говорит эксперт, он просто не мог ошибиться по делу в двух действиях.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Залужный считает идеи "русского мира" злом, которое стремится уничтожить Украину.
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