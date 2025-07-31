Почему власти решили вернуть независимость НАБУ и САП: какие будут последствия

Верховная Рада конституционным большинством поддержала президентский проект закона №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. "За" отдали свои голоса 331 народный депутат. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский уже подписали закон об усилении полномочий НАБУ и САП. Что стало главным катализатором того, что власти решили вернуть независимость НАБУ и САП? Какие будут последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

НАБУ и САП. Фото: из открытых источников

Среди последствий принятия проекта закона №13533 есть как положительные, так и негативные

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко так прокомментировала ситуацию:

"Главными катализаторами возвращения независимости НАБУ и САП стали сразу несколько факторов. Во-первых, это общественный резонанс и быстро начавшиеся протесты молодежи, организованные по всей Украине. Во-вторых, это международное давление, в рамках которого со стороны ЕС, США и других партнеров выражалось беспокойство по поводу ситуации. В рамках давления на украинские власти в этом вопросе нашу страну могли лишить финансовой и политической поддержки. Здесь следует напомнить, что создание в 2015 году САП и НАБУ было политическим условием для евроинтеграции, получения поддержки от ЕС и США, а также безвизового режима. При этом реальная роль этих органов состоит в сдерживании власти, особенно ОП и крупного политико-экономического истеблишмента, выступая фактором баланса и контроля. Ведь НАБУ и САП часто расследовали дела, связанные с окружением президента, что вызвало напряженность между антикоррупционными структурами и властью".

Эксперт продолжает, третьей причиной принятия законопроекта является то, что для украинских властей, включая Зеленского, возник реальный риск потери доверия и падения поддержки внутри страны.

Что касается последствий принятия проекта закона №13533, то Ева Антоненко говорит, что они будут как положительные, так и негативные.

"Среди положительных: восстановление процессуальной автономии САП, когда Генпрокурор не будет иметь права вмешиваться в работу прокуроров САП, а также – защита НАБУ от политического влияния. При этом сотрудники бюро с доступом к гостайне обязательно будут проходить полиграф, но проводить эту процедуру будет не СБУ, а Управление внутреннего контроля НАБУ. Имидж Украины на международной арене несколько стабилизировался, макрофинансовая поддержка будет сохранена, ведь ЕС и другие партнеры положительно отреагировали на принятие закона, хотя отметили, что проблемы остаются. Баланс влияния между ветвями власти сохранится. Но есть и возможные опасности. Регулярные проверки сотрудников НАБУ и САП на полиграфе могут создать новые механизмы давления. Остаются также бюрократические ограничения, такие как некоторые положения, касающиеся отбора прокуроров вне конкурса, что противоречит европейским стандартам", – отметила Ева Антоненко.

По ее словам, кроме того, учитывая, что вся эта история вызвала острые дебаты в Верховной Раде, включая драки, эмоциональные заявления и т.д., на определенный период может сохраниться политическая турбулентность в публичном пространстве.

"Несмотря на формальный возврат независимости, активисты и правозащитные организации будут внимательно следить за реальным исполнением принятого закона, с вероятностью возвращения массовых протестов в случае определенных манипуляций. Западные партнеры в этом вопросе будут присматривать более придирчиво, чем до этого. Также существует риск, что некоторые группы будут рассматривать возврат влияния САП и НАБУ как инструмент внешнего навязывания, который может быть использован в информационной войне", – подытожила эксперт.

Решающим фактором были звонки из Брюсселя и других мировых столиц

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил, что главным катализатором, заставившим власть вернуться к закону о НАБУ и САП, стало то, что общество продемонстрировало свою активность и несогласие с политикой и решением, которое приняла Верховная Рада.

"И, несомненно, не менее важным, а возможно, даже решающим фактором были звонки из Брюсселя и других европейских столиц, и Вашингтона в ОП с, мягко говоря, просьбой откатить это все назад, потому что не зря с 2014 года началась процедура глобальной антикоррупционной реформы. И это те достижения, которые достигались большой ценой с помощью наших европейских партнеров. Это то, что нельзя вернуть на прежний уровень, потому что это ставит под сомнение вообще украинский европейский путь. И вообще финансовую поддержку наших партнеров. Ведь они ее предоставляют в надежде, что эти средства пойдут по назначению", – говорит политолог.

Максим Джигун отмечает, учитывая то, что президент подписал данный законопроект, пока нет оснований сейчас волноваться, чтобы это было видоизменено или не работало.

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