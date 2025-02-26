Почему визит Зеленского в Вашингтон имеет важное значение

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Соединенные Штаты, где запланирована его встреча с Дональдом Трампом. Ожидается, что одним из ключевых вопросов переговоров станет соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных металлов. При этом, как отметил в эфире 24 канала политолог Олег Лисный, переговоры по соглашению еще продолжаются, поскольку интересы сторон отличаются. Впрочем, говорит эксперт, чем активнее Киев работает над этим соглашением, тем выгоднее для Украины его условия. Важной целью договоренности является укрепление отношений с новой администрацией США.

Владимир Зеленский

"Трамп действует по принципу, если твой контрагент сразу "слился" и подписал соглашение, это круто. Поэтому максимальные требования предъявляются в первой редакции, а затем, если твой контрагент демонстрирует устойчивость и желание отстаивать свои интересы, тогда уже начинается работа команды, чтобы сделка была более или менее выгодна для обоих", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, положительным моментом является то, что соглашение будет носить рамочный характер, а значит, даже после подписания оно продолжит дорабатываться, наполняясь конкретными деталями.

Кроме того, уверен Лисный, важным сигналом станет сам факт визита Зеленского в США, что свидетельствует об взаимной заинтересованности Киева и Вашингтона в сотрудничестве. По его убеждению, такие встречи проходят не просто так – они имеют стратегическое значение.

Политолог подчеркнул, что иногда соглашения подписываются не только для экономической выгоды, но и для сохранения партнерских отношений и укрепления позиций в сложных геополитических условиях. Зеленский отлично понимает, как нужно выстраивать диалог с Трампом, добавил эксперт.

Кроме того, в преддверии вероятной встречи Трампа с Владимиром Путиным важным шагом станет непосредственный разговор Зеленского с американским лидером.

"Это символический акт прежде всего для Трампа, а Зеленский имеет возможность пообщаться с ним. Возможно, один на один или с командами, но это нужно сделать именно сейчас, чтобы перехватить инициативу", — добавил Лисный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что перед встречей с Трампом Зеленскому дали несколько важных советов.



